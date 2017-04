En plena campaña de reclamaciones de claúsulas abusivas llevada a cabo por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander, varios abogados de la comisión jurídica estatal de este colectivo impartirán una charla sobre cómo detectarlas en las hipotecas y cómo reclamar su retirada.

La cita tendrá lugar este sábado en la librería La Vorágine (calle Cisneros 15), a partir de las 17.30 horas, y la entrada será libre hasta completar aforo.

"Queremos hacer ver a la gente que en los contratos hipotecarios hay muchas más claúsulas abusivas que las claúsulas suelo y la reclamación de gastos de formalización de la hipoteca", sostiene Óscar Manteca, portavoz de la PAH en Santander.

Este concepto- una problemática muy presente actualmente en la sociedad- se refiere a aquellas claúsulas que, "normalmente, han venido impuestas por la entidad bancaria y que ponen en protección sus intereses frente a los del consumidor", explica.

Manteca afirma que hay muchos tipos y señala como ejemplos los productos "vinculados al diferencial de la hipoteca y los seguros que protegen por debajo de la media o cuyo precio está por encima de la media de los normales". "En todos los articulados de escrituras hipotecarias hay claúsulas abusivas", sentencia el integrante de esta agrupación.

Pone de manifiesto que "hay muchas" y resalta una de ellas que, según detalla, "la tiene absolutamente todo el mundo, el 100% de las hipotecas": "Se trata de la claúsula de vencimiento anticipado que permitía ejercer por la vía rápida la ejecución hipotecaria a través de un procedimiento judicial tasado en el que lo único que se hacía era subastar la vivienda y desahuciar", expone.

Actualmente, está declarada como abusiva por la Audiencia Provincial de Cantabria, lo que "está obligando a las entidades bancarias a demandar por procedimiento ordinario, en vez de por ejecución hipotecaria, lo que implica que haya juicio y apelaciones".

Recientemente, este órgano de jurisprudencia ha paralizado un desahucio tras considerar "abusiva" esta claúsula que menciona Manteca. La sentencia, fechada el pasado 15 de noviembre pero hecha pública por este colectivo el 22 de marzo, desestimaba el recurso planteado por Liberbank a un auto del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Laredo, que la declaraba nula y sobreseía la ejecución hipotecaria de la vivienda.

Además, el portavoz de la PAH de Santander enuncia una retahíla de disposiciones contractuales habituales en las escrituras hipotecarias que "son abusivas", como "la que fija los gastos de la misma, las comisiones impuestas y la obligación de contratar un seguro del hogar y un seguro de vida, ambos con las condiciones de la entidad bancaria", entre otras.

Ante este panorama la PAH de Santander, a través de su página web, ofrece un ' paquete de documentos' que orientan al consumidor sobre el procedimiento a seguir para detectar una claúsula abusiva y su posterior reclamación.

Búsqueda de apoyos

Durante este mes de abril, esta plataforma ha buscado apoyos en los grupos parlamentarios para su ley de vivienda. Manteca declara a este medio que han obtenido "apoyo expreso y por escrito" de Podemos, "parcial" del PSOE y Ciudadanos porque "hay cuestiones sobre las que no están de acuerdo", y un "no es nuestra cuestión" del PP. Nos dijeron que "ellos no podían expresar ninguna opinión que no fuera enunciada previamente por el Grupo Popular en el Congreso".

Asimismo, afirma que están pendientes de reunirse con el presidente Miguel Ángel Revilla "en las dos próximas semanas" para "plantearle la misma cuestión y solicitarle su apoyo a la ley de vivienda". En este sentido, la PAH ha puesto en marcha una campaña en Twitter con los hastags #LeyViviendaPAH y #RevillaFirma, a la que se han sumado tanto la cuenta oficial a nivel estatal como las de multitud de plataformas de toda España.

Las PAHs Cántabras exigen la firma de Revilla en apoyo a la #LeyViviendaPAH, seguid el HT-> #RevillaFirma — afectadosxlahipoteca (@LA_PAH) 21 de abril de 2017

Reclaman cinco propuestas por el derecho a la vivienda y contra las ejecuciones hipotecarias: dación en pago retroactiva, alquileres asequibles, paralización de los desahucios, viviendas sociales y suministros básicos garantizados.