CCOO exige el "cambio inmediato" de criterios de la libertad horaria comercial

La secretaria general de esta Federación, Marta Careaga, se ha reunido con responsables del Ayuntamiento a quienes ha trasladado esta reclamación porque, aunque la normativa de la ZGAT es aprobada finalmente por el Gobierno de Cantabria, el informe técnico en el que se basa esa decisión parte del Consistorio.

El sindicato ha hecho esta petición tras comprobar que el balance de la libertad horaria tal y como está establecida ha sido "desastroso", según ha indicado Careaga en una nota de prensa, en la que ha criticado que esta normativa en Santander "sólo ha beneficiado a las grandes superficies, que ni siquiera están en el centro, sino a las afueras de la ciudad".

Además, la representante de CCOO ha señalado que los centros comerciales que se aprovechan de esta situación porque "no han creado puestos de trabajo, no permiten la conciliación familiar de sus trabajadores y, además, muchos de ellos tienen 'gratis' estos días de trabajo".

La ley, ha recordado Careaha, "nació con la intención de crear puestos de trabajo e impulsar el pequeño comercio pero. no ha ocurrido ninguna de las dos cosas". Y es que, ha evidenciado, "el pequeño comercio no abre los domingos de verano ya que ha quedado demostrado que no es un día de compra, y las grandes superficies de las afueras, las grandes beneficiadas, no están contratando nuevo personal, sino exprimiendo al que ya tienen".

La Federación de Servicios de CCOO en Cantabria cree que hay que evaluar el desarrollo de esta ley, que fijó a Santander como ZGAT en 2014, porque "la experiencia de los años anteriores ha demostrado que no tiene sentido abrir los domingos y festivos de verano".