El CDAT pone en escena el sábado "la obra más grande del mundo" sólo para 20 espectadores, de David Espinosa

Esta obra es la respuesta a "las limitaciones presupuestarias y la escasez de medios" que padece el teatro actual; una eralidad frente a la que David Espinosa "responde con su planteamiento más ambicioso", según explica la organización.

Así, según su autor, en 'Mi gran obra' se plantea "construir un espectáculo de gran formato, sin escatimar en gastos, desarrollando todas las ideas que aparecieran por muy caras que pudieran resultar, con material y un equipo artístico ilimitado. Pero, obviamente, con un ligero matiz: a escala (1:87)". Es decir, "pensando en grande y haciendo en pequeño, usando para ello planteamientos y técnicas propias de un arquitecto", en palabras de Espinosa.

El pequeño formato de la obra hace que también la platea se convierta en un espacio reducido, dando cabida a 20 espectadores provistos de binoculares de aumento. Una vez abiertas las puertas de este peculiar teatro, Espinosa comienza a desplegar una vorágine de acciones que van hilando una narración dura, descarnada y a veces hilarante de nuestrasociedad: esta obra, como su título indica, es grande también en su planteamiento.

"Como espectador me cuesta mucho desconectar del aspecto económico de un espectáculo, no me interesa el gran formato. Desde que empecé con mi compañía hace casi diez años siempre había trabajado con un formato precario y cutre, que es el que me gusta. Pero andaba como intérprete en un gran espectáculo para el festival GREC de Barcelona y empecé a preguntarme qué es lo que yo haría si tuviera todos los medios del mundo. El resultado es esta obra"

Es decir, "el teatro más grande del mundo, 300 actores en escena, una orquesta militar, una banda de rock y hasta un helicóptero", y todo ello se podrá ver en el Café de las Artes, después de años de gira por todo el mundo (Tate Modern de Londres, Bienal de teatro de Venecia, Montreal, Corea del Sur, Corral de Comedias de Alcalá de Henares...).

La obra se enmarca en el Ciclo Fronterizo del CDAT, por lo que, como es habitual, estará seguida de charla y vino.

DAVID ESPINOSA TRAYECTORIA

David Espinosa, licenciado en Interpretación Textual, formó en 2006, junto a África Navarro la asociación 'El local Espacio de Creación', con la que han creado los espectáculos: Mi Gran Obra (un proyecto ambicioso) (2012), Desconcierto nº1 para teclado y fracasado (2011), La Procesadora (2010), Felicidad.es (2009), Deliriosdegrandez@hotmail.com (2008), Desaladas Club (2007) y Propiedad Privada (2005), y las piezas de calle Summertime (2008) y Agonías de lo imposible (2006).

Estos trabajos se han presentado en festivales internacionales como la Biennal de Venezia, Cena Contemporânea de Brasilia, F.I.T de Dourados (Brasil), Escena Contemporánea de Madrid, Alt Vigo, Bad Bilbao, TNT de Terrassa, Escena Abierta de Burgos, ciclo Radicals Lliures de Barcelona, Feria de teatro y danza de Huesca, Poblenou a Escena, Gira del AECID en Mexico, Guatemala y el Salvador, y en muchos de los teatros y salas de la escena contemporánea española (Centro Parraga Murcia, la Fundición Bilbao, Manantiales Valencia, Casa Encendida Madrid, Antic Teatre Barcelona, CAS Endanza Sevilla, Circuito de la Red teatros Alternativos)

El precio de las entradas para asistir al espectáculo es de 10 euros (9 en venta anticipada).