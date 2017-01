Cantabria abordará "pronto" la creación de la oficina anticorrupción aunque "aquí no se cometen tropelías", dice Revilla

El Ejecutivo PRC-PSOE asumirá en breve esta cuestión, aunque no sea "una prioridad absoluta" en esta región, pues "aquí no se comete ningún tipo de tropelía", ha asegurado el jefe del bipartito y líder de los regionalistas, Miguel Ángel Revilla.

En una entrevista concedida a RNE en Cantabria, y recogida por Europa Press, el presidente de la coalición ha indicado que el departamento que dirige el regionalista Rafael de la Sierra "va a sacar pronto" este asunto adelante, que si bien no es una "prioridad", sí "hay que hacerlo", para que los cántabros estén "seguros" de que "aquí no se comete ningún tipo de tropelía".

Precisamente, ésta es una "característica" de la Comunidad Autónoma, "con este gobierno y el anterior", ha puntualizado Revilla, para señalar que Cantabria no está "en el engranaje de la corrupción que estamos viendo en otras comunidades" y provincias, entre las que ha citado Madrid o Valencia.

Así, salvo "alguna irregularidad" que "siempre" se puede cometer en la administración de los recursos públicos, los ciudadanos de la región pueden estar "seguros" de que aunque haya "errores", no hay "corrupción por ningún lado". "Yo por lo menos no la he detectado ni tengo constancia", ha concluido Revilla.