El Comité regional de UGT exige medidas para frenar el aumento incesante de la siniestralidad laboral desde 2011

La resolución precisa que "la precariedad laboral y la pérdida de derechos laborales han incrementado los accidentes en los centros de trabajo", por lo que el Comité Regional de UGT reitera su exigencia de que "la prevención de riesgos laborales no quede en un segundo plano, por no decir que no se la tenga en cuenta, salvo cuando se produce el siniestro o se denuncian situaciones concretas de inseguridad".

Según se precisó en el Comité Regional de UGT, que también reivindica en su resolución la actualización del listado de enfermedades profesionales y la firma del convenio autonómico del amianto, entre los meses de enero y noviembre de 2017 se han contabilizado en Cantabria 4.857 accidentes laborales, la cifra más alta en este período desde el año 2011.

La otra resolución aprobada por el máximo órgano entre congresos de UGT en Cantabria alude a la reclamación del sindicato para incluir cláusulas sociales y laborales en los contratos de adjudicación de servicios públicos a empresas privadas, que el Gobierno de Cantabria se ha comprometido a regular por ley en el primer trimestre de este año.

El sindicato entiende que la nueva Ley de Contratos en el Sector Público permite aplicar estas cláusulas para evitar que empresas concesionarias funcionen con presupuestos temerariamente bajos que no cubren los costes de personal y los derechos de los trabajadores.

PARÁLISIS DEL NUEVO PATRÓN DE CRECIMIENTO

Otro de los asuntos del orden del día tratados en el Comité Regional de UGT fue la situación socio económica actual de Cantabria y la evolución de la Concertación Social, en la que, según precisó el secretario general del sindicato, Mariano Carmona, "es especialmente preocupante la parálisis que sufre la mesa de negociación del Nuevo Patrón de Crecimiento".

De todos modos, Carmona destacó que "en el último semestre del año pasado se reunieron todas las mesas de negociación" y recordó el consenso alcanzado con el Gobierno de Cantabria en determinados puntos de los Presupuestos de Cantabria de 2018, como la recuperación del Consejo Económico y Social (CES), la puesta en marcha de una oficina antifraude para controlar el destino de las subvenciones públicas o la mencionada ley para incluir cláusulas sociales y laborales en las adjudicaciones públicas.

Según matizó el secretario general de UGT en Cantabria en su alocución en el pleno del Comité Regional del sindicato, en estas negociaciones con el Gobierno autónomo "por desgracia, no hemos conseguido (en alusión a la unidad de acción con CCOO) una reforma fiscal seria, solidaria y progresiva en la que paguen más los que más tienen".

PRESUPUESTOS, AFILIACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD SINDICAL

El Comité regional de UGT celebrado este jueves en la sede del sindicato en Santander, el tercero con Carmona como secretario general, aprobó también los presupuestos del sindicato para 2018 y, como suele ser habitual, analizó la evolución de la afiliación y de la representatividad de la central ugetista, que en 2017 se confirmó como la primera organización sindical de la región con 1.514 delegados (cuatrienio 2014-2017) y con más de 18.000 afiliados.

Según los datos aportados en el Comité Regional, UGT es el primer sindicato de Cantabria con 1.514 delegados, el 38,4% de los 3.944 elegidos en los centros de trabajo en el último cuatrienio; lo que implica una diferencia de 235 y un 6% con los 1.279 obtenidos por CCOO, que representan el 32,4% del censo total.

En este sentido, el Comité regional destacó que los dos sindicatos de clase, UGT y CCOO, se mantienen como ampliamente mayoritarios con casi un 71% de todos los delegados elegidos en Cantabria.

Sólo en el año 2017 se eligieron en Cantabria a 536 delegados, de los que 193 fueron de UGT (36% del total), 182 de CCOO (34%) y 161 de otras organizaciones sindicales.