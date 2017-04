El Consejo de CCOO confía en la proyección de futuro de la Mesa del Nuevo Patrón de Crecimiento

Los informes en los que se basarán el Gobierno y los agentes sociales (CCOO, UGT y CEOE) son el que ha realizado la Universidad e Cantabria, el diagnóstico elaborado por el grupo Indra y el Plan de Ciencia e Innovación del Gobierno regional.

En un comunicado, CCOO ha explicado que serán decisiones que tienen que tener proyección en el tiempo y continuidad después de la legislatura para garantizar un modelo de economía, empleo y desarrollo que garantice la estabilidad de la región, independientemente del partido político que gobierne.

El sindicato, que realizará aportaciones al documento, considera que "la máxima dificultad" de esta mesa será en determinar en qué sectores habrá que invertir y qué tipo de economía "queremos" para la región, si de innovación, productiva, verde, etcétera.

El Consejo también ha ratificado la decisión de la Ejecutiva de rechazar "totalmente" los Presupuestos Generales del Estado porque no resuelven "en profundidad" la crisis de empleo que sufre España y porque renuncian a cambiar las bases del crecimiento económico.

Además considera que el Ejecutivo central "no se ha olvidado" sino que ha tomado la decisión "consciente" de no abonar los 22 millones de euros para finalizar las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y de no incorporar a la comarca del Besaya como zona de urgente reindustrialización, "castigando aun más" a la comunidad con menos inversión en infraestructuras.

El que se ha celebrado hoy es el último Consejo regional de esta legislatura antes de que se celebre el Congreso de CCOO Cantabria los días 12 y 13 de mayo en el Paraninfo del Palacio de la Magdalena.

El Consejo ha aprobado el reglamento y orden del día de ese Congreso que comenzará a las 15.00 horas con la recogida de credenciales y documentación de los 117 delegados acreditados y que finalizará el sábado 13 de mayo a las 14.30 horas con la elección del nuevo secretario o secretaria general y la nueva Ejecutiva regional.