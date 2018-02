Cs dice que Solanas, ex del PP, no es un "fichaje" sino que ha sido él quien ha pedido incorporarse al partido

Ciudadanos (Cs) ha aclarado que la petición de ingreso del excargo del PP Joaquín Solanas en el partido no es un "fichaje" sino que ha sido a iniciativa de él mismo.

"Nosotros no hacemos fichajes, no somos un club de fútbol y no tenemos necesidad de hacer fichajes, estamos creciendo y creciendo mucho", ha afirmado el portavoz parlamentario de Cs, Rubén Gómez, al ser cuestionado acerca de la solicitud de ingreso de Solanas en la formación naranja tras su adiós del PP, con el que llegó a ser director general de Cultura.

Gómez ha asegurado que Cs "no va a hacer fichajes, ni mucho menos de otros partidos", aunque ha reconocido que parte de sus afiliados --"los menos", ha dicho-- sí tienen experiencia en distintos ámbitos de la política con otros partidos. "Puede ser PP, puede ser PSOE o puede ser PRC, como ha ocurrido también a nivel nacional", ha apuntado.

El portavoz de Cs ha afirmado que "todo el mundo que quiera colaborar de la sociedad civil y que asuma la idea de Cs y el proyecto de Cs evidentemente será bien recibido".

Solanas, que hasta hace poco formaba parte de ala crítica del PP con la actual Dirección regional liderada por María José Sáenz de Buruaga y era uno de los promotores de Lealtad Popular, lo que llevó al partido a darle de baja, confirmó la semana pasada que había solicitado su ingreso en Cs pero que éste aún no se había hecho efectivo.

A preguntas de los medios, Gómez ha afirmado que "desconoce" si ya se ha producido el alta de Solanas en Cs al ser un tema que corresponde al área de Organización del partido.

Sin embargo, ha aclarado que en el proceso de afiliación "no hacen diferencias" entre los solicitantes. "De la misma manera que no consideramos que haya españoles de primera o de segunda tampoco hay afiliados ni de primera o de segunda", ha aseverado.

El portavoz parlamentario de Cs no ha avanzado si Solanas podría formar parte de alguna candidatura del partido --municipal o autonómica-- de cara a las elecciones de 2019.