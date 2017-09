Gobierno y Bridgestone organizan unas jornadas de innovación en colaboración con Fiestone

El Gobierno regional ha organizado junto con la empresa Bridgestone de Puente San Miguel y la Fundación Alonso Libano Firestone las I Jornadas de Innovación Cantabria-Bridgestone, que se desarrollarán durante tres días (el 10 de octubre y el 3 y 17 de noviembre) y entre cuyos ponentes destacan expertos de Deusto y, también, Donald Lessard, profesor en la materia del Instituto de Massachusetts.

La cita, compuesta por esas tres charlas, ha sido presentada este martes por el consejero de Innovación, Industria, Comercio y Turismo del Ejecutivo autonómico, Francisco Martín; el director general de Bridgestone en Puente San Miguel, Kepa Hernández y el consejero de la Fundación Alfonso Libano Firestone, Joseba Luzarraga.

Martín ha resaltado el papel de la Consejería que dirige en la difusión de la cultura de innovación y en la divulgación del conocimiento y de la necesidad de implementar modelos y dinámicas que ayuden a las empresas y al tejido productivo a desarrollar de una forma sistemática la I+D+i.

En este sentido, el responsable del ramo ha expresado su deseo de que la innovación no sea algo "excepcional" en las empresas de Cantabria, sino un proceso incorporado como otros dentro del normal discurrir de las mismas.

"Si no hay innovación no hay renovación, y sabéis que quien no se renueva acaba cayendo en la no competitividad, y eso no queremos que ocurra en Cantabria", ha recalcado Martín.

JORNADAS

Las jornadas consisten en un ciclo de tres conferencias gratuitas con el que se pretende intercambiar ideas, trabajos, proyectos y experiencias acerca de las dinámicas de la innovación.

Un programa que pretende facilitar herramientas que puedan servir para superar los retos del futuro y en el que se han involucrado los agentes esenciales: agentes socio-económicos y tecno-científicos, el entorno educativo, universidades e instituciones.

Dirigido al tejido empresarial y educativo, se desarrollarán en octubre y noviembre en el salón de actos de la sede de la Consejería en el PCTCAN y en la planta de Bridgestone en Puente San Miguel.

PONENTES

Once prestigiosos especialistas, procedentes de empresas e instituciones "de primer nivel", analizarán tres temáticas dentro de la innovación: la importancia del I+D+i en la industria, la propiedad industrial y el desarrollo de proyectos cercanos al mercado y la internacionalización de la innovación y las fronteras de la investigación industrial.

Entre los ponentes se encuentran el profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Donald Lessard que ha liderado proyectos de colaboración del MIT con empresas como Bristish Petroleum o Merril Lynch.

También los asistentes podrán escuchar al decano de Deusto Business School, Guillermo Dorronsoro; al director de la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo (EURADA), Esteban Pelayo o al director de la Oficina de Gestión del Conocimiento de Bridgestone, José Silicani.

El director general de la planta de Bridgestone en Puente San Miguel, Kepa Hernández, ha destacado la importancia de realizar este tipo de iniciativas ya que en esta empresa consideran que "la innovación consiste en generar e implementar ideas que creen valor para el usuario final, la sociedad y por consiguiente, para las empresas".

Además ha señalado que desde la factoría cántabra llevan "cinco décadas de evolución tecnológica", respondiendo así -ha dicho- a las "altas exigencias de calidad e innovación que demanda el mercado". Ha añadido al respecto que para Bridgestone la innovación es "esencial" para el "porvenir" de las empresas, por lo que ha considerado que encuentros de este tipo "son necesarios para acelerar las alternativas de futuro".

Por su parte Joseba Luzarraga, consejero de la Fundación Alfonso Líbano Firestone, ha destacado el papel de la fundación en estas conferencias, con las que se quiere abarcar distintos objetivos, siendo el más importante de todos ellos el de colaborar y fomentar iniciativas relacionadas con la reindustrialización. Algo, ha subrayado, que está estrechamente vinculado con la innovación que persigue estas jornadas.

Los interesados en tomar parte es estas jornadas puede ponerse en contacto con la organización a través el teléfono: 942200073 o en el correo electrónico dgidtei@cantabria.es