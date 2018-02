El Gobierno aporta 1,4 millones para cuatro proyectos de mejora de la empleabilidad

Así lo ha informado la concejala de Desarrollo Local, Empleo y Comercio, Jezabel Tazón, en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de las diferentes subvenciones concedidas al Ayuntamiento por parte del Gobierno de Cantabria para el desarrollo de proyectos que tienen como objetivo mejorar la empleabilidad.

Según ha explicado, el taller de empleo 'Torrelavegatallerdehosteleria2', para mayores de 30 años, ha recibido una subvención de 234.194 euros que el Ayuntamiento completará con una partida de 60.000 euros.

También se impartirán cinco cursos de cocina enmarcados dentro de las acciones formativas dirigidas prioritariamente a desempleados, para los que se ha concedido al Ayuntamiento una ayuda de 285.217 euros procedentes del Fondo Social Europeo; mientras que para la ejecución del proyecto 'Acciones de mejora de empleabilidad', para parados de larga duración, se recibirán 153.203 euros.

También se ha concedido al Consistorio una subvención de 324.978 euros para desarrollar 'Selfie+'.

Tazón ha destacado "la gran labor" que se está realizando desde la Agencia de Desarrollo Local, con "más proyectos que nunca" en marcha, así como que el Centro de Formación de Barreda está "casi a pleno rendimiento".

En cuanto a las críticas realizadas desde el PP por la supuesta pérdida de una subvención de 200.000 euros para formación y la no convocatoria de la Comisión del mes de enero, la concejala ha dicho que carecen de "ética y respeto" a su situación "personal y laboral".

Ha respondido que si los cursos no se realizaron "no fue por falta de gestión de la ADL" sino porque la contratación de los profesionales "quedó desierta" por no cumplir ninguno la condiciones del pliego. Ha insistido en que la ADL "cumplió en tiempo y forma" y ha explicado que se solicitó una prórroga para la realización de los mismos pero "fue rechazada porque era fin de año".

Tazón ha confirmado que el Ayuntamiento ha solicitado "de nuevo" este año los cursos para que las personas interesadas puedan inscribirse.

Para cualquier cuestión relacionada con los proyectos que se van a poner en marcha en los próximos meses, los interesados pueden dirigirse a la ADL, en el Centro de Formación de Barreda.