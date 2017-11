Madrazo (PP) critica que Revilla trate de "tapar su incapacidad" con una estrategia de "enfrentamiento" con el EStado

La diputada nacional del PP por Cantabria Ana Madrazo ha criticado que el presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, trate de "tapar su incapacidad" para gobernar utilizando una "estrategia de enfrentamiento" hacia el Gobierno de Mariano Rajoy, que ha reivindicado como "el más comprometido con Cantabria en la historia de nuestra comunidad".

Madrazo ha pedido este martes en una rueda de prensa a Revilla que "recapacite y rectifique" y "se dedique a gobernar y no a echar un pulso al Gobierno central" que, a pesar del "discurso mentiroso" del presidente regional, tiene "una apuesta clara e inequívoca por Cantabria".

Ha denunciado que el discurso de "España nos roba al que está abonado el Gobierno de Revilla" solo busca "embarrar el campo", un "recurso utilizado permanentemente por el populismo". Frente a ello, Madrazo ha ensalzado que el Gobierno de Rajoy trabaja por Cantabria y está dando respuesta a "todas las demandas históricas de esta tierra".

Algo que, ha dicho, se está también haciendo desde el Ministerio de Fomento que dirige Iñigo de la Serna. Por ello, ha criticado al Gobierno cántabro por "decir que Fomento no ha puesto en marcha nada en Cantabria" porque "no sólo es injusto sino que es un insulto a los ciudadanos y una mentira que, además, no cuela".

"Si Cantabria va a tener un tren de alta velocidad en 2023 va a ser gracias al Gobierno de Rajoy y a nuestro ministro de Fomento que, a día de hoy tiene obras licitadas o en ejecución en Cantabria por importe de más de 506 millones de euros, un volumen que no se había registrado nunca en la comunidad", ha destacado la diputada nacional del PP.

En este sentido, ha citado algunas de las actuaciones de Fomento en la región como la reordenación ferroviaria en Santander, el soterramiento de Torrelavega, el tercer carril hacia Vizcaya en la A-8, el enlace de Sierrapando, la ampliación de capacidad de la A-67 o la mejora del Desfiladero de la Hermida.

Así, Madrazo ha asegurado que el grupo Fomento ha puesto en licitación en inversiones para Cantabria 232,5 millones en los diez primeros meses de este año 2017, una cifra que "es infinitamente superior a la licitación del Gobierno de Cantabria en infraestructuras" que, ha apuntado, "brillan por su ausencia".

PRC-PSOE ENTORPECE LAS INVERSIONES

Mientras el Gobierno central muestra su "firme apuesta" por la comunidad, para la dirigente 'popular' el Ejecutivo PRC-PSOE "obstaculiza y entorpece" las inversiones del Estado, y ha citado como ejemplos la sede asociada del Museo Reina Sofía en Santander o el soterramiento de las vías de FEVE en Torrelavega.

"Obstaculiza o directamente pierde el dinero, como ha ocurrido con Valdecilla", ha añadido, al tiempo que ha explicado que el Gobierno regional no ha cobrado los 22 millones consignados para el hospital en el PGE de 2016 "porque no ha sido capaz de justificar los pagos".

Madrazo ha asegurado que el Gobierno de España "está deseando saldar definitivamente la deuda con nuestro hospital, porque es un compromiso firme de Mariano Rajoy, que siempre cumple la palabra dada".

De hecho, ha reivindicado que fue el Gobierno de Rajoy el que volvió a colocar Valdecilla en los Presupuestos Generales del Estado y "ya ha consignado 79 de los 100 millones pendientes, más de tres cuartos de la deuda total", y ha confirmado que "habrá más". "285 millones avalan este compromiso, porque a los 79 millones consignados entre 2013 y 2016 sumamos los 206 que un gobierno del PP consignó entre 2002 y 2007", ha apuntado.

Frente a esta "realidad", la diputada del PP ha criticado que "el Gobierno de Cantabria muerde la mano que le da de comer" optando por la "estrategia del enfrentamiento" e "inventándose una deuda que es falsa para buscar un enemigo exterior al que culpar de sus errores".

Así se ha referido a las cantidades que el Ejecutivo de Revilla reclama por la Fundación Comillas cuando "el convenio expiró porque no se estaban cumpliendo los objetivos de su sueño faraónico de traer miles de chinos a estudiar castellano", o "se inventa" que el Estado le debe fondos de la Ley de Dependencia o la LOMCE.

Mientras PRC-PSOE reclaman esa "falsa deuda", Madrazo ha señalado que es el Gobierno del Estado quien permite que los servicios públicos de Cantabria se sigan prestando gracias al sistema de financiación autonómica en el que nuestra comunidad "tiene la mayor financiación per cápita del país".

Al respecto, ha detallado que Cantabria recibe este año 1.709 millones de euros de ese sistema de financiación, 128 millones más que en 2016. Además, a esa cantidad hay que sumar, según la diputada del PP, alrededor de 500 millones más del Fondo de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).