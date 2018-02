El grupo iraní Manushan Quartet ofrecerá un concierto en el Palacio de Festivales

El grupo iraní 'Manushan Quartet' ofrecerá el próximo miércoles 28 de febrero un concierto en el Palacio de Festivales de Cantabria, dentro de la programación del Año Jubilar Lebaniego. Será en la Sala Pereda, a partir de las ocho y media de la tarde.

Este grupo está compuesto por Aida Nosrat, violín y voz; Babak Amirmobasher, guitarra; Habib Meftah Boushehri, percusión y voz; y Antonio Licusati, contrabajo.

La banda se formó en Teherán (Irán) en 2006 por los dos primeros, una pareja de músicos y compositores, con trasfondos musicales muy diferentes. Su atracción por el jazz manouche les llevó a descubrir un aspecto desconocido de la música.

A partir de ese momento, pasaron a crear unas composiciones que abarcan toda la música que aman, desde el jazz americano y europeo hasta el clásico iraní y europeo, los ritmos españoles y brasileños, las melodías turcas y Bandari, incluso con un toque celta y balcánico, hasta lograr una alquimia musical moderna donde nada se yuxtapone o fuerza.

"La música de Manushan fluye y se mezcla en las dosis correctas, con todos sus componentes alcanzando una síntesis profunda y natural", ha señalado el Palacio de Festivales en nota de prensa.

Su primer álbum, 'Beyond The Vision' (2009), fue lanzado en Europa por The Label Dreyer Gaido y llevó a la banda a actuar en el Morgenland Festival en Alemania en 2011. 'Swing Me to Your Song', su segundo álbum, fue grabado en Irán y en Francia en 2013 y se presentó en Estados Unidos en 2014.