El PP dice que es el Gobierno de Cantabria el que debe dar explicaciones sobre La Pasiega

El diputado Iñigo Fernández ha explicado que aunque el PP no se opone a la comparecencia ante el Parlamento del presidente de la Autoridad Portuaria, en su opinión es realmente el Gobierno de Cantabria quien debe dar las oportunas explicaciones sobre el proyecto del área industrial del Llano de la Pasiega. "Nos encontramos una vez más ante una polémica provocada por el Gobierno de Cantabria como otras muchas".

El parlamentario del PP ha recalcado que, independientemente de que la valoración de Puertos del Estado, que considera que el proyecto no es estratégico para el puerto, "nada impide que el Gobierno de Cantabria promueva ese área industrial".

"Ese área no tiene interés estratégico para el Puerto, no figura en su Plan Director ni en su Plan de Empresas", algo que no impide promoverlo al Gobierno de Cantabria, "otra cosa es que hubiera pretendido promoverlo cargándole la factura a Puertos del Estado. Invito a todos a la fiesta pero paga éste", ha ironizado Fernández.

El diputado del PP ha recalado que el proyecto data del año 2006 y han transcurrido 12 años, por lo que se ha preguntado "¿qué ha hecho el Gobierno de Cantabria de Miguel Ángel Revilla por impulsar el Llano de la Pasiega? Hablar, hablar, hablar, y no hay nada más".

Fernández ha dicho que "está todo en el aire" porque carece de plan económico financiero, proyecto técnico y ni siquiera figura en los presupuestos de Cantabria. En su opinión, el proyecto "cuenta con la misma solidez" que la Ciudad del Cine o la Universidad del Español.

El diputado del PP considera que el Gobierno de Cantabria ha decidido "culpar del fracaso del proyecto al ministro de Fomento "a quién además sucede que tienen pánico", ya que tanto Revilla como el PRC "cada vez que ven aparecer por Cantabria al ministro de Fomento se echan a temblar", más aún "cada vez que Iñigo de la Serna viene con una inversión millonaria al PRC le molesta, es más, se ponen enfermos", ha dicho.

Por todo ello, Fernández aconseja a Revilla "que se ponga a trabajar de una vez en lugar de dedicarse a lo que se dedica, y que deje de buscar culpables", en este caso con el ministro Fomento al que considera que Revilla debe de perder el miedo, ya que tener a Iñigo de la Serna como ministro del Gobierno de España "es bueno para Cantabria", concluyó.