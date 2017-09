PRC prioriza avanzar en los presupuestos a los ceses y el PSOE dice que Sodercan a Industria "no va a ir"

Así, la negociación y elaboración de las cuentas públicas de 2018, que ya han iniciado su tramitación, ha cobrado "prevalencia" en la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno que han mantenido este martes regionalistas y socialistas, tras el relevo en la Ejecutiva Regional de esta última formación y a propósito de los cambios que pretenden introducir en las consejerías que gestionan en el bipartito.

Entre los mismos también figura el movimiento de la empresa Sodercan, que depende de Vicepresidencia y que el PSC pretendía mover a Economía, algo a lo que se opone el Partido Regionalista. Ante esto, los socialistas han asegurado que no van a renunciar a esta sociedad. Así, si no es posible el cambio que ellos plantean, entonces la sociedad pública se queda "donde está", pero "a manos de Industria no va a ir".

"Nosotros, por ahí, no vamos a pasar", ha advertido la secretaria de Política Institucional del PSOE, Isabel Fernández, al término del encuentro, que ha durado unas dos horas y en el que también han participado sus compañeros de Política Municipal, Agustín Molleda, y de Organización, Noelia Cobo. Y del PRC han acudido el vicesecretario general del partido y consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, y el portavoz del Grupo Parlamentario, Pedro Hernando.

Tras el encuentro, celebrado en el Parlamento, la portavoz socialista ha indicado que van a trasladar los asuntos tratados, como la agilización de la comisión de seguimiento de los presupuestos o la ubicación de Sodercan, a la dirección de la formación, que encabeza el 'sanchista' Pablo Zuloaga, para que este órgano adopte las correspondientes decisiones y celebrar después una nueva bilateral con el PRC.

Por su parte, De la Sierra ha explicado a los medios que los regionalistas no tienen "nada que decir" a los cambios de personas propuestos por sus socios, siempre y cuando se garantice que no va a existir "ningún vacío de poder", especialmente en la Consejería de Educación -donde Ramón Ruiz va a ser sustituido por Francisco Fernández Mañanes- y en momento como el actual, en el arranque del curso escolar, en el que ese vacío sería "muy perjudicial".

Al margen de esta cuestión, para el PRC lo más importante es la "estabilidad" del Gobierno y, dentro de la misma, el número dos de partido ha destacado los presupuestos, "más que las personas", ya que el objetivo es que entren en vigor el 1 de enero de 2018. De ahí, ha remarcado, la necesidad de que se vayan fijando las "prioridades" a la hora de dotar las diferentes partidas de las consejerías.

Y en cuanto a Sodercan, a preguntas de los periodistas sobre si la postura del PRC es "inamovible", De la Sierra ha contestado que "sí". En este punto, ha recordado que cuando se firmó el pacto, en verano de 2015, se acordó que la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria pasara a depender de la Vicepresidencia y Consejería que dirige Eva Díaz Tezanos, entonces secretaria general del PSOE. Así, si ahora se plantea su cambio, el regionalista cree que "debe volver a Industria", departamento en manos del PRC.

