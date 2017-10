PSOE pide "mejorar" el servicio del TUS tras la "suspensión" de varias frecuencias

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Pedro Casares, ha denunciado la suspensión, este martes, de "trece" frecuencias del Transporte Urbano de Santander (TUS), y ha señalado al respecto que esto demuestra por un lado la "nefasta" gestión del PP y, por otro, la "necesidad de mejorar" el servicio.

En un comunicado, el concejal socialista denuncia que el 30% de los autobuses de la flota del TUS "no están funcionando" esta jornada, por una "falta de personal" que, indica, es "evidente" cuando quedan sin consolidar 60 puestos de trabajo y más de 20 plazas vacantes sin cubrir.

"Lo de hoy ya es escandaloso pero es más grave aún que hoy muchos santanderinos se hayan enterado en la prensa de que trece frecuencias se suspendían por falta de personal y el equipo de gobierno haya sido incapaz de decir nada", critica Casares.

En este sentido, el líder de los socialistas santanderinos y de la oposición a los 'populares' pide al equipo de gobierno que ponga "fin" a la "precaria situación" del transporte urbano en la ciudad.

"Lo que ha ocurrido hoy no puede volver a suceder, no se puede perjudicar así a santanderinos que diariamente hacen uso del transporte urbano para desarrollar su actividad y hoy se han encontrado con retrasos o servicios horarios que habitualmente se dan y hoy no se han dado", asevera el edil.

Más de 20 plazas vacantes

Para el líder socialista, Santander necesita de "un sistema efectivo de transporte público", un servicio de transporte urbano "con buenas frecuencias" y que "circule de manera eficiente" por todos los barrios, para lo que es "imprescindible" contar con la plantilla "adecuada".

"Es insostenible la situación del servicio del TUS ante la falta de medios con los que cuenta la plantilla", afirma Casares, que pone en valor los "enormes esfuerzos" de los trabajadores del TUS para "prestar el mejor servicio posible con las peores condiciones posibles". A su juicio, "queda patente" que el servicio que se da es "insuficiente" por falta de medios.

Casares considera que la falta de personal y el deficiente mantenimiento están provocando que "diariamente" no se cumplan los horarios establecidos y se queden los usuarios en las paradas "esperando a un autobús que nunca llegará" o bien porque debido a esto "los autobuses van llenos por la inexistencia de líneas".

Desmantelamiento del servicio público

Para el edil, es "injustificable" que "mientras se desmantela el servicio público -dice- se gastan más de 2,5 millones de euros para hacer un carril bus al que llaman METROTUS, se externalizan más de 2 millones de euros en líneas con empresas privadas o se hacen modificados de obra de más un millón de euros por conceptos no justificados", como según dice se ocurrió en el último Pleno.

"El Partido Popular se ha olvidado que tiene que garantizar la calidad de un servicio público" denuncia Pedro Casares, que considera que "detrás de todos estos problemas" hay una cuestión "de fondo" y es la voluntad del equipo de gobierno local de "desmantelar este servicio público".

En este sentido, pide al PP "acabar cuanto antes con las privatizaciones" que -asegura- ha llevado a cabo en el Servicio Municipal de Transporte Urbano, al haber "externalizado hasta ahora los servicios de las líneas 17 a 23, los servicios nocturnos y los servicios especiales".