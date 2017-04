PSOE: "De poco o nada ha servido sentar a De la Serna en el Consejo de Ministros"

Por eso, a juicio del concejal socialista, "de poco o nada ha servido sentar" al exalcalde santanderino, Iñigo de la Serna, "en la mesa del Consejo de Ministros", donde desde el pasado noviembre ocupa la cartera de Fomento.

En un comunicado, el portavoz del PSOE pide al PP que explique cómo es posible que si las cuentas para este 2017 consignan un descenso del 2,6% de la inversión en Cantabria respecto a 2016, esto suponga una "mayor inversión directa en Santander" respecto al año pasado.

Además, sostiene que los presupuestos del presente ejercicio "incumplen compromisos contraídos en infraestructuras", así como en políticas de Dependencia, donde desde el Estado "deberían invertir el 50% y están invirtiendo el 12% en Cantabria".

A su vez, el edil socialista crítica que las cuentas "no compensan" la subida de los precios con el gasto social y "marginan" las políticas destinadas a combatir la emergencia social, pues en Santander hay más de un 28% de personas en el umbral de la pobreza.

NULO COMPROMISO CON VALDECILLA

El líder de los socialistas santanderinos cree así que los PGE de 2017 "han vuelto a demostrar la falta de compromiso de Mariano Rajoy con esta tierra".

Y el Hospital Valdecilla "es el mejor ejemplo". "Primero privatizan la sanidad publica en Cantabria, dejando en manos de una empresa privada la gestión del hospital y hoy incumple los compromisos con la financiación", apunta el edil del PSOE, para aludir a las partidas que financiarán las obras de remodelación realizadas.

"No solo no han incluido ninguna partida para pagar las obras del Hospital de Valdecilla, sino que los 22 millones de euros que aprobaron a regañadientes el año pasado todavía no han llegado", ha denunciado.

APROBACIÓN DEL REMANENTE PARA CORPORACIONES LOCALES

Por último, Pedro Casares ha pedido que se aborde una nueva regulación sobre los remanentes de tesorería de 2016 de las entidades locales, a través de un real decreto ley sin tener que esperar a la aprobación de los PGE.

"Confío en que se tengan en cuenta las propuestas de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) para ampliar el destino de dichos remanentes, no solo a inversiones financieramente sostenibles, sino también a planes de empleo o partidas de gasto social", concluye el portavoz socialista, que recuerda que el PSOE presentó una moción en este sentido en el Ayuntamiento, que fue aprobada por unanimidad.