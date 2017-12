Revilla dice que "la operación" de Rajoy en Cataluña ha sido un "fracaso"

"No estoy nada contento con la operación, creo que ha sido un fracaso", ha lamentado Revilla en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, y, además, frente a los que argumentaban que los independentistas "estaban en desventaja al tener a uno fugado y a otros en la cárcel, esto les ha dado votos", ha recalcado en referencia a Carles Puigdemont (JuntsxCat) y Oriol Junqueras (ERC), entre otros.

"El victimismo siempre da votos", ha asegurado Revilla, que ha reconocido que le "preocupa" la situación y que no ve "un horizonte claro", salvo que los independentistas tendrán que "entrar ahora por la senda de la legalidad", porque sino "el 155 se seguirá aplicando".

"Pero me preocupa que siga habiendo dos millones de catalanes que no están contentos con España", y es ahí donde, los partidos políticos y los que "creemos" que lo mejor para Cataluña y para España es que "estemos juntos", habrá que hacer una "labor didáctica" que, a su juicio, "no se ha hecho desde el Gobierno de España, como han demostrado las urnas ayer".

El presidente cántabro ha reconocido por otra parte el "éxito espectacular" y "sin precedentes" conseguido por Ciudadanos, sobre todo para su candidata, Inés Arrimadas, que "ha hecho una gran campaña" y a la que ha felicitado.

"Pero desde la óptica de los que queremos lo mejor para Cataluña y para España, que es que hubiesen ganado las fuerzas constitucionalistas, el resultado de esta operación que ha montado don Mariano Rajoy ha sido bastante lamentable", porque los "independentistas clásicos" (JuntsxSí y ERC), ahora tienen más diputados que antes, al sumar 66 frente a 62.

De esta manera, "se ha consolidado la figura de un fugado, que ahora tiene el respaldo popular que antes no tenía, porque había sido nombrado por el Parlamento", y, además, "el propio Mariano (Rajoy) le ha hecho un roto al PP sin precedentes", ha recalcado.

En suma, ha concluido, "los independentistas tienen en sus manos la gobernabilidad de Cataluña, y esto es una muy mala noticia para lo que se esperaba de estas elecciones: que hubiera un cierto vuelco y que los independentistas pudieran perder esa mayoría absoluta".

Por otro lado, y preguntados por las perspectivas de Cantabria para el próximo año, ha confiado en que siga por "la senda del crecimiento que estamos teniendo ahora" y que 2018 "si no hay convulsiones tremendas, que puede haberlas", porque "el tema catalán nos puede afectar a todos", sea "un buen año" para la Comunidad Autónoma.