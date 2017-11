Revilla aboga por una redistribución de los recursos que corrija las desigualdades sociales

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha defendido la necesidad de actuar desde los gobiernos con "criterios de justicia" y con el objetivo de la "redistribución de los recursos" que corrija las desigualdades fruto de la estructura geográfica.

Para Revilla, los gobiernos han de implementar medidas que permitan reducir la diferencia de renta de los ciudadanos y "reequilibrar los territorios" canalizando los recursos a los lugares con menor nivel de desarrollo.

Miguel Ángel Revilla ha señalado que, si bien la economía "va mejor en cifras globales" debido a la coyuntura financiera internacional y al precio de la energía y al auge del turismo en España, no sucede lo mismo con la distribución de la riqueza. "Estamos creciendo pero no lo nota nadie", ha dicho.

También ha destacado la necesidad de luchar contra la corrupción, la precariedad laboral y "ser más solidarios y pagar impuestos todos" con el objetivo de reducir el descontento social. "La corrupción podría tener solución con un poco de buena voluntad", ha añadido.

Revilla ha realizado estas afirmaciones en el marco de la conferencia que ha pronunciado este jueves en el XIII Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE), que se celebra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria (UC) con la conferencia 'Análisis actual de la sociedad española'.

En su intervención ha realizado un repaso de los retos globales y los problemas a los que se enfrenta actualmente España y que inciden negativamente en la desigualdad social.

Revilla ha hecho especial hincapié en los efectos más perniciosos de la globalización. Aunque "nos la vendían como la gran panacea del desarrollo", ha causado una desigual distribución de la riqueza por lo que "cada vez hay más ricos en el mundo", ha explicado.

En este sentido, ha centrado gran parte de su conferencia en la existencia "intolerable" de 70 paraísos fiscales en los que se concentra el 25 por ciento de la masa monetaria mundial y que, paradójicamente, tienen como dueños "a algunos de los gobiernos del G-20".

"Cómo es posible que estemos tolerando que haya paraísos fiscales", cuando su prohibición "no solo es de justicia sino una obligación moral" mediante "un decreto de cada país exigiendo su cierre y la legalización de un dinero que tiene que tributar", se ha preguntado. A su juicio, "no solo es injusto que no paguen, sino que es dinero opaco procedente de la droga o las armas que se está camuflando".

Por otro lado, el presidente de Cantabria ha apuntado a la necesidad de que en España haya una mayor progresividad en los impuestos que pagan los ciudadanos con el objetivo de "sufragar los servicios públicos como la educación, la enseñanza o las infraestructuras" de una manera más equilibrada.

Revilla ha citado también los dos principales problemas a los que se enfrenta la justicia en España. Por un lado, la "lentitud comprobada" debido a un sistema "mal dotado en medios" que hace que frecuentemente "muchos asuntos prescriban", y el sistema de nombramiento de los jueces y magistrados por los partidos políticos.

Asimismo, ha llamado la atención sobre las "puertas giratorias", con casos "intolerables" de expresidentes y hasta "80 exministros colocados en bancos, eléctricas u otras grandes empresas", así como sobre la corrupción, un problema que "mediáticamente ya no sale" debido al protagonismo de la situación de Cataluña.

A preguntas de los estudiantes, Revilla se ha referido a la necesidad de buscar una solución dialogada a la situación de Cataluña, que el predijo hace cinco años basándose en la percepción "de la desafección de la gente hacia España".

"Hay quien no ve a la España plural que somos, un crisol de culturas con diferentes maneras de pensar, de hablar, con diferentes lenguas y formación cultural y es necesario tener en cuenta esas peculiaridades y la singularidad de cada sitio", ha precisado.

"Culpables hay muchos", ha continuado el presidente cántabro, para quien es "incuestionable" que hay "más de dos millones de personas cabreadas" en Cataluña y habrá que "hablar y negociar". Pero, ha advertido, "no se pueden vulnerar las leyes, hay que cambiarlas hablando donde haya que hacerlo", porque "lo que se ha hecho en Cataluña es cargarse la Constitución y hay que aplicar la ley".

El Congreso de CONEDE presenta un programa de conferencias de ámbito jurídico de profundo calado social y de una gran relevancia desde el punto de vista del momento histórico.

Previamente a la conferencia del presidente ha tenido lugar el acto inaugural en el que han intervenido el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra; el rector de la UC, Ángel Pazos; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el decano de la Facultad de Derecho, Carlos de Pablo.

En su intervención, el consejero de Presidencia y Justicia ha destacado la importancia la Constitución y del sistema de derechos fundamentales y libertades públicas, que "no es común en muchos lugares del mundo, sino que costó mucho trabajo conseguirlo y está sujeto a actitudes y a actividades individuales para poder mantenerlo en el tiempo".

Para el consejero, "el orden público, la paz social y la defensa y garantía de los derechos y libertades fundamentales se basa en el respeto a la ley", aunque la legislación "no es estática, no es una foto fija, sino que es algo vivo, dinámico, como la propia sociedad".