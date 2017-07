El pop cristalino de Zebra Hunt invade Santander

El próximo destino de Zebra Hunt en su gira española es Santander. El trío llega a la Sala Niágara para defender sus melodías minimalistas y sus guitarras cristalinas en un directo que comenzará a partir de las 21.30 horas de este martes. Los asistentes podrán escuchar sus adictivos, intrigantes y sinceros temas por siete euros.

Del trío, que surgió en Seattle en 2012, se dice que parecen los privilegiados discípulos de los 'Triffids' y que tienen un sonido con reminiscencias australianas. Zebra Hunt compone sus canciones bajo la influencia de ' Feelies', 'The Clean' o 'Woollen Kits', entre otros.

El baterista Mitch Leffler, el bajista Erik Bennett y el cantante y guitarrista Robert Mercer, cuyo hermano es James, el líder de los 'Shins'; tienen ya dos discos en el mercado: 'City Sighs' (2015) e 'In Phrases' (2017), en los que incluyen temas como 'Beaches of L.A', 'I won't blame you' o 'Only way out'.

Ambos discos han sido editados por la discográfica madrileña Tenorio Cotobade, que apuesta por ellos tras haber formado parte de una gira por la Costa Oeste de Estados Unidos y haber tocado en conciertos como apoyo de bandas como 'Twerps' o 'Bleeding Rainbow'.