El presidente de la CEOE pide comparecer en el Parlamento para exponer la situación de Cantabria

El presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Lorenzo Vidal de la Peña, ha registrado un escrito en el Parlamento autonómico en el que solicita comparecer ante el Pleno de la Cámara para exponer la situación de Cantabria y proponer como solución una planificación a largo plazo que ha dado en llamar 'Cantabria 2030".

En un escrito registrado este miércoles, 5 de julio, Vidal de la Peña señala que las empresas de Cantabria "nos han encargado trasladar a los más altos órganos de gobierno de nuestra comunidad sus necesidades". Por tal motivo solicita intervenir ante el Pleno de la Cámara "en la próxima sesión posible", tal y como añade la solicitud de la patronal.

Vidal de la Peña ha manifestado reiteradamente su preocupación por la situación de la comunidad autónoma y se ha mostrado crítico con la gestión del Gobierno PRC-PSOE, que en su opinión se ha dedicado a "apagar fuegos" en lugar de planificar.

"Como no me hacen caso, solo me queda esto, creo", ha dicho el presidente de la CEOE en declaraciones a Europa Press, tras recalcar que ha pedido esta planificación estratégica reiteradamente al presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, a la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, a todos los consejeros de forma individual y colectiva, a todos los partidos y portavoces parlamentarios, "y en todo tipo de reuniones y comisiones".

Vidal de la Peña ha subrayado que en Cantabria "no existe planificación", y que si bien cada partido o gobierno ha podido tener "su plan", "nunca ha habido un plan de todos" que abarque todos los sectores y cuyo horizonte vaya "más allá de una legislatura".

"Para eso necesitamos el consenso de todos", ha dicho el máximo responsable de la patronal cántabra, quien ha asegurado que es "una petición de todas las empresas", que le han encargado "actuar como interlocutor".