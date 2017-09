Beiras alerta que el conflicto catalán "no se para con represión": "Si hacen una barbaridad, lo van a pagar"

El histórico dirigente del nacionalismo gallego Xosé Manuel Beiras ha alertado que el Gobierno central "puede hacer cualquier barbaridad" para atajar el intento del Govern catalán de celebrar el referéndum de independencia previsto para este domingo 1 de octubre. "Si hacen una barbaridad, lo van a pagar. Esto no se para con represión", ha apostillado.

Así se ha expresado el dirigente de Anova a preguntas de los medios durante la manifestación convocada por la 'Plataforma Galiza con Catalunya' en apoyo al referéndum de independencia catalán que ha congregado en la mañana de este sábado a más de 3.000 personas en Santiago.

"Si no nos movilizamos nos van a volver a convertir en esclavos. No sólo a los catalanes, a todos nosotros. Estoy aquí en mi condición de ciudadano gallego, nacionalista, de izquierda, socialista de verdad. Pero también en la condición de ciudadano de un Estado en el que me siento negado mis derechos fundamentales", ha afirmado Beiras.

A renglón seguido, ha recordado que el tribunal de Derechos Humanos de Naciones Unidades ha emitido un informe en el que advierte al Gobierno español que "está vulnerando" derechos fundamentales en su actuación para frenar el proceso independentista en Cataluña.

Por ello, ha emplazado a no tomar una "posición neutral" frente a este conflicto, ya que cree que va más allá de una cuestión territorial. "Hay gente que puede pensar que no va con ellos. Va con ellos, va con todos", ha incidido.

Así, ha incidido en que es "fundamental la manifestación de todos los demócratas del Estado español" frente a "la violación y represión por parte del Estado español de los derechos y libertades fundamentales" a través de la actuación de un Gobierno central que, según Beiras, está "aplicando un Estado de excepción sin declararlo".

A renglón seguido, ha remarcado, como ya hizo la pasada semana en un acto celebrado en Cataluña, que España vive "una metamorfosis del fascismo" a través del "franquismo sin Franco". "El Estado español es un manicomio regido por sádicos y saqueadores", ha espetado.

REACCIÓN DEL ESTADO

Cuestionado sobre cuál cree que puede ser la respuesta del Gobierno central este domingo para impedir la votación del referéndum sobre la independencia en Cataluña, Xosé Manuel Beiras ha opinado que el Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy "puede hacer cualquier barbaridad".

"Si hacen una barbaridad, lo van a pagar. Esto no se para con represión", ha concluido.