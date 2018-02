Cifuentes espera que llegue momento en que presumir de patria no sea negativo

La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha dicho estar "sorprendida" por las críticas a la cantante Marta Sánchez por poner letra al himno nacional, y ha confiado en que llegue un momento en el que "presumir de patria", de la bandera o del himno, no sea considerado "facha" ni algo negativo.

En declaraciones en Telecinco Cifuentes se he referido a la letra de la cantante Marta Sánchez escribió para el himno de España, un "gesto muy bonito y muy emotivo" y que "le ha quedado muy bien".

Aunque ha dicho que no sabe si el himno debería o no tener una letra, sí se ha mostrado sorprendida por la polémica que se ha generado, y lo ha comparado con el caso de otros países en los que "es normal que estrellas de la música le pongan letras a los himnos". "¿Por qué aquí no? Es un gesto muy bonito y no entiendo por qué se le ha criticado tantísimo".

"Creo que hay que reivindicar nuestros símbolos nacionales, no puede ser que se asocie la bandera a que eres facha. Es nuestra bandera constitucional, y el himno es el himno", ha añadido.

En este sentido, ha dicho sentir "envidia" de países en los que sus ciudadanos sí se sienten orgullosos de su bandera y su himno.