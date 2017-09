Espinar dice que no hay que preocuparse por el 1-O, sino por "lo que hace el Gobierno con los derechos"

"Nosotros no somos independentistas pero somos demócratas y, aunque no estemos de acuerdo, no vamos a tolerar que se cercenen los derechos democráticos en España", ha prometido Espinar.

Al mismo tiempo, le ha sorprendido que "hace unas semanas se hablara "sobre si Cataluña se independizaba o no" y ahora "sobre si hay democracia o no".

Por eso, ha recordado al PP "que la democracia no son los trajes y las corbatas y procedimientos parlamentarios, sino lo que la gente quiere decidir". "Lo que hace el PP es estrecharlas. La fraternidad es el cemento de la nación", ha concluido.