Girona deniega auditorio a la Fundación Princesa de Girona para acoger su gala

El Ayuntamiento de Girona ha denegado el auditorio de la ciudad a la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) para acoger en junio próximo la gala de entrega de sus premios, alegando unas obras previstas en ese espacio y en el recinto ferial.

Tradicionalmente, este espacio, junto al del recinto ferial, albergaban la infraestructura necesaria para el desarrollo de esa cita, a la que Don Felipe y Doña Letizia acuden anualmente.

Según un portavoz del consistorio, la FPdGi ha recibido comunicación de esta circunstancia para que busque alternativas, aunque todavía faltan algunos documentos sobre los trabajos que se realizarán en esos espacios.

La gala de los Premios FPdGi está prevista para finales del próximo junio, según informó recientemente la institución organizadora.

Desde el ayuntamiento, que se ha posicionado reiteradamente contra la FPdGi en el marco del proceso independentista de Cataluña, se insiste en que las obras deben realizarse precisamente en esas fechas por ser las de menor actividad tanto del recinto ferial como del auditorio, y que serán simultáneas en ambos escenarios.

El anuncio del nombre de los galardonados en las diferentes categorías tendrá lugar durante los próximos meses en diferentes ciudades españolas, aunque queda pendiente el acto de entrega en Girona.

La concejal del ayuntamiento de Girona Glòria Plana (CiU) ha admitido hoy que el discurso del Rey Felipe VI tres días después del referéndum independentista "algo tiene que ver" con este anuncio.

Preguntada sobre si la situación política ha influido en la decisión, Gloria Plana ha reconocido que "es la que es" y ha recordado que se ha hecho pública la oposición a la presencia en la ciudad de Felipe VI "a través de los plenos".

"Hemos rechazado las declaraciones del Rey a resultas del 1 de octubre", ha indicado Plana, para quien aquel discurso, crítico con las consecuencias de celebrar un referéndum que había sido suspendido por el Tribunal Constitucionali, tuvo tintes "antineutrales" y "represivos".

De todos modos, la concejal ha insistido en que el argumento de las obras es real y, respecto a la posibilidad de que la gala se traslade a otra ciudad, ha asegurado que "a la mayor parte de la ciudadanía" no le importaría y que si los Reyes de España no acuden a su cita con Girona "no pasará absolutamente nada".

La imposibilidad de ocupar por unos días el auditorio y el recinto ferial se le ha comunicado hoy a la FPdGi, tal como ha confirmado también a EFE un portavoz de esta institución.

El mismo portavoz de la FPdGi ha confirmado que se trabaja actualmente para contar con otro espacio en el que celebrar la entrega de los premios y que los detalles se anunciarán próximamente.

El PP ha considerado que se trata de "excusas" y que todo responde a "una cuestión política".

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Girona, Concepció Veray, ha explicado que sabía desde hace más de un año de las obras en la instalación aneja al auditorio, el recinto ferial, que también acoge la infraestructura necesaria para la organización de la gala, pero "si hubiese voluntad política de entendimiento, no serían un problema".

"De lo que no teníamos conocimiento es de estas obras del auditorio que ahora anuncian y que es evidente que se sacan de la manga para argumentar la negativa a la celebración de los Premios Princesa de Girona en este espacio", ha indicado la portavoz popular.