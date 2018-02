Hungría expresa "decepción" ante los planes de la UE en los Balcanes

El ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijarto, se mostró hoy "decepcionado" con la estrategia presentada por la Unión Europea (UE) para los Balcanes Occidentales y pidió "más avances" en el proceso de ampliación europeo para lograr la adhesión de Serbia y Montenegro en 2022.

"No entiendo la razón por la que vamos tan despacio. Deberíamos avanzar en nuestra estrategia más rápido y acelerar el proceso de integración para Serbia y Montenegro. No veo ninguna razón por la cual no se deban abrir todos los capítulos este año", dijo durante el Consejo de ministros de Exteriores que se celebra hoy y mañana en Sofía.

Según los planes de la UE para este bloque de países (que incluye también a Albania, Macedonia, Bosnia y Kosovo, menos avanzados en el proceso), la adhesión de Serbia y Montenegro no será antes de 2025 en el mejor de los escenarios.

Hungría considera que, si bien existen muchos "retos", "las tensiones pueden ser fácilmente superadas con la integración" y estimó que 2022 es una fecha "realista" para la adhesión definitiva de Serbia y Montenegro al bloque.

El acercamiento de la UE a los Balcanes Occidentales es una de las prioridades de la presidencia comunitaria de turno que este semestre ejerce Bulgaria, que dedicará a esa región una cumbre especial en Sofía los próximos 17 y 18 de mayo.

Bulgaria, que comparte fronteras con dos de estos países, Serbia y Macedonia, considera que la estrategia presentada por la UE es "completa, objetiva" y "proporciona oportunidades", dijo la ministra búlgara de Asuntos Exteriores, Ekaterina Zaharieva.

El ministro francés, Jean-Yves Le Drian, mostró su deseo de que la reunión de estos días permita tratar esta "preocupación de la presidencia búlgara" porque "está claro que estos países tienen vocación de unirse a la UE".

"Eso es incontestable, pero está claro también que hay condiciones, condiciones exigentes, que el camino para la adhesión es difícil", añadió, y aseguró que trabajará por que "la UE y Francia ayuden a los candidatos a cumplir las condiciones necesarias" para pertenecer al bloque.

La estrategia de la UE para los Balcanes Occidentales, presentada la pasada semana por la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, abre "una puerta" a estos países para una perspectiva de "ampliación creíble", a cambio de reformas centradas en los derechos fundamentales, la economía o las relaciones de vecindad.

Mogherini confió hoy en tratar con los ministros "cómo fortalecer las perspectivas europeas de la región" y la próxima cumbre de mayo.

Está previsto que se sumen mañana a la reunión los representantes de los cinco países candidatos a la adhesión (Serbia, Montenegro, Albania, Turquía y Macedonia) con los que Mogherini espera abordar sus iniciativas en materia de seguridad y defensa, "muy importantes" para su "cooperación" con la UE.