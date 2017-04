Iglesias afirma que los que "cobran de Venezuela son la trama mafiosa" destapada con la 'operación Lezo'

"Algunos, cuando les decimos "hablemos de España" nos responden "Venezuela", ha ironizado Iglesias durante un acto en la Puerta del Sol de Madrid. "Pues ayer sabíamos que el hermano de González sobornaba funcionarios. Los que cobran de Venezuela son la trama mafiosa", ha dicho el líder de Podemos, que ha centrado buena parte de su discurso en la operación coordinada por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que supuso la detención de González y su hermano Pablo, entre otros, por el presunto desfalco en la empresa pública Canal de Isabel II.

Con este acto, donde ha culminado la primera semana en ruta del "tramabús" que Podemos presentó el pasado lunes, la formación morada ha escogido la Puerta del Sol, escenario de la irrupción del 15-M, por considerarlo también "el kilómetro cero de la corrupción", señalando la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ubicado en la céntrica plaza madrileña.

"En este edificio se torturaba a los demócratas y ahora está el partido del ciénaga", ha dicho Iglesias frente a la Real Casa de Correos, que albergó la franquista Dirección General de Seguridad y hoy acoge al ejecutivo regional madrileño. En ese sentido, Iglesias ha emplazado a sus simpatizantes a "trabajar" para "desparasitar" la presidencia de la Comunidad de Madrid.

"Las instituciones no son corruptas", ha defendido Iglesias, acusando al PP de "prostituir" la administración "para hacer ricos a una banda de privilegiados" con "un modelo de país fundamentado en el enriquecimiento de una minoría". De ese modo, Iglesias ha acusado al Partido Popular en conjunto, señalando también a Mariano Rajoy o Cristina Cifuentes, como responsables de la corrupción destapada en casos como la 'operación Lezo'.

"Me preguntan si tiene que dimitir Esperanza Aguirre. ¿Pero se creen que somos tontos? El problema no es quién dimita, sino que en las instituciones hay una maquinaria corrupta que trabaja contra los intereses de la gente", ha proclamado Iglesias apelando constantemente a la "patria" y proclamando que Podemos es un partido que "está orgulloso" de España.

"Este país no es una mierda. Amamos este país, y si algo es una mierda son los parásitos", ha añadido endureciendo sus palabras y acusando a Felipe González, Rajoy y "el IBEX 35" de haber maniobrado para evitar el año pasado que Podemos gobernara junto al PSOE liderado por Pedro Sánchez. "Porque saben que si estamos en el Gobierno, claro que iban a cambiar las cosas", ha asegurado.

"TRAMA" O DEMOCRACIA

Iglesias ha estado acompañado en el escenario de la Puerta del Sol por el secretario general de Podemos en Madrid ciudad, Jesús Montero; la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta; el secretario general en Madrid y portavoz en el Senado, Ramón Espinar, y la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, que ha defendido la idoneidad del "tramabús" en la semana en la que Mariano Rajoy también ha sido llamado a declarar como testigo en el juicio del 'caso Gürtel'.

"El debate ya no es si PP o PSOE, el debate en este país es entre trama corrupta o democracia", ha afirmado Montero, que al igual que Iglesias ha acusado a la "trama" de evitar el Gobierno de PSOE y Podemos en 2016. "Si no lo hay, es porque la trama hizo implosionar al PSOE para que Podemos no gobernase", ha denunciado.

Además, Montero ha pedido a sus compañeros de partido de Madrid que dediquen "mucho esfuerzo" en plantear una moción de censura al Gobierno regional de Cristina Cifuentes tras la 'operación Lezo' con el objetivo de "sacar de una maldita vez al PP de las instituciones", ha dicho. "A ver si conseguimos que Cifuentes se deje de hacer la rubia", ha remachado Montero.