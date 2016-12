Joan Coma: "El fiscal quería que argumentase a favor de la violencia"

El concejal de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma ha afirmado hoy que, en el interrogatorio al que fue sometido ayer en la Audiencia Nacional por un presunto delito de incitación a la sedición, el fiscal "quería que argumentase a favor de la violencia".

Coma tuvo que declarar ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga si el edil de la CUP cometió un delito de provocación a la sedición cuando en un pleno llamó a desobedecer al Tribunal Constitucional con estas palabras: "Nosotros siempre hemos dicho que para hacer la tortilla habrá que romper los huevos".

En declaraciones a RAC 1, Coma ha explicado que "nada más arrancar el interrogatorio", cuando el fiscal inició sus preguntas, ya le empezó a inquirir sobre la metáfora de la "tortilla" y los "huevos" que había utilizado en un pleno municipal.

"Yo iba bastante preparado y no sabía ni cómo reaccionar: 'No puede ser que me esté preguntando cómo se hace una tortilla, si para romper el huevo hay que hacer fuerza, qué tipo de fuerza...'. Él quería que yo argumentase a favor de la violencia. Seguramente tiene prejuicios contra todo el movimiento independentista y no sabe que soy una persona convencidamente antimilitarista y antiviolencia", ha razonado.

Coma ha asegurado que su detención no fue "pactada" con los Mossos d'Esquadra, aunque ambas partes "conocíamos los escenarios que nos generan más tensión".

El edil de la CUP en Vic ha relatado su desplazamiento a Madrid en un vehículo de la Guardia Civil, en el que entabló una conversación con los dos agentes que lo trasladaban.

Los dos guardias civiles se mostraron "muy amables", llegaron a hablar con él "de política, de familia, de amistad, de Vic" y, según Coma, "en general el referéndum lo veían muy bien".

Para Coma, a quien el juez Ismael Moreno ha retirado el pasaporte, su caso es un "claro síntoma del carácter antidemocrático del actual Estado español".