Maíllo recrimina a Podemos que su odio al PP es mayor que el amor a España

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha recriminado hoy a Podemos que su odio al PP es "superior que el amor a España" y por eso no le ha importado dañar a las instituciones del Estado, al que no ha defendido en el conflicto catalán.

En su intervención en un desayuno de Nueva Economía Fórum, Martínez-Maíllo ha indicado que éste es uno de los dos errores "fundamentales" que ha cometido Podemos en este proceso, al "confundir deliberadamente, falsamente al Estado con el PP" por lo que "no le ha importado intentar dañar" las instituciones estatales.

El otro error ha sido "no defender a su país", ha indicado Martínez-Maíllo, quien ha puntualizado que "no hay ningún otro partido que se presente en el ámbito nacional" que haya hecho esto porque para Podemos "la escala de valores es el territorio, no las personas", ha reprochado.

Por lo que respecta a la posición de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ante el proceso independentista, el coordinador del PP se ha limitado a cuestionar "por qué le llaman ambigüedad cuando es complicidad, y complicidad, por cierto, bañada de oportunismo político".