Maíllo espera que los tribunales obliguen a rectificar a Carmena con la cesión de espacios

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha expresado hoy su confianza en que si la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no rectifica en la cesión de un espacio para un acto de apoyo al referéndum catalán, sean los tribunales los que la obliguen a rectificar.

En una entrevista en RNE, Maíllo ha acusado a Carmena de cometer una "irresponsabilidad grandísima" permitiendo que se celebre un acto de apoyo a la consulta ilegal en Matadero Madrid el próximo domingo, día 17.

"No es lo procedente", ha dicho el dirigente 'popular', quien ha acusado también a Podemos y sus confluencias de estar "permanentemente en la equidistancia, cuando no en la cercanía", ante un proceso ilegal.

Además ha advertido de que Carmena, que es juez, "curiosamente" sabe "perfectamente" que lo que está haciendo puede considerarse ilegal.

"Y si no rectifica, espero que los tribunales le hagan rectificar", ha concluido Maíllo, quien confía en que la alcaldesa de Madrid "se lo piense".

Igualmente ha criticado Maíllo la "ambigüedad calculada" de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Tras insistir en que Colau sabe "perfectamente" que no puede ceder espacios para la celebración del referéndum del 1 de octubre, como sabe también que el informe jurídico que ha dicho va a pedir le dirá exactamente eso, Maíllo ha insistido en que tras las decisiones del Constitucional "ya no existe el referéndum" y por eso no tiene sentido seguir hablando o preparando la consulta.

El número tres del PP ha señalado que los alcaldes catalanes que no van a ceder espacios para el referéndum están "en lo correcto, cumpliendo con la legalidad", y el Estado de derecho está "de su lado".

"Los vamos a proteger", ha añadido Maíllo, quien ha asegurado que se va a proteger igualmente a la "sociedad catalana silenciosa que no está en la calle" y no quiere la independencia.

Fernando Martínez-Maíllo ha considerado que todo el mundo coincide en señalar que en la Diada de ayer hubo menos gente en la calle que otros años.

Lo malo, en cualquier caso, es que esta celebración que debía ser de "todos los catalanes" se ha convertido en un acto de propaganda independentista.

En la entrevista, el dirigente 'popular' ha considerado de "normalidad democrática" la reunión que la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) mantiene hoy con las fuerzas de seguridad para notificarles la ilegalidad del referéndum y su "obligación de evitar y poner todos los medios" legales para evitarlo.

Finalmente, ha vuelto ha celebrar la unidad de los partidos constitucionalistas, especialmente el apoyo del PSOE, y ha recalcado que lo importante es dicha unidad y no una foto a tres entre los líderes de estas formaciones.