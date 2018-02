Miles de personas reclaman en Cádiz la equiparación salarial entre policías

Miles de personas se han manifestado hoy convocadas por Jusapol para reclamar la equiparación salarial de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil con los del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en una cita a la que han acudido representantes del PSOE, PP, Unidos Podemos y Ciudadanos.

El portavoz de Justicia Salarial Policial (Jusapol) en Cádiz, David Gómez, ha cifrado en "más de 5.000 personas" las asistentes a esta protesta, convocada en el marco de la "maratón" de movilizaciones que esta plataforma tiene prevista por toda España.

Gómez ha incidido en que "no se puede negociar con la dignidad y la justicia", y que los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil sólo reclaman "un mismo sueldo para un mismo trabajo".

"Las negociaciones no caben en nuestra reivindicación, porque no estamos reclamando una mejora de las condiciones, estamos reclamando simplemente una equiparación".

Ha añadido que "Jusapol terminará su reivindicación cuando esa equiparación salarial haya llegado, y si no funcionan las movilizaciones, estamos dispuestos a llegar a Europa para que se pronuncie sobre si esta discriminación salarial se ajusta al derecho comunitario".

La diputada del PP Teófila Martínez ha insistido en que el Gobierno "está trabajando desde Interior y Hacienda para llegar a un acuerdo final justo para todos", recalcando que como en toda reunión entre dos partes hay "tácticas de negociación", y asegurando que "más pronto que tarde va a haber acuerdo".

El portavoz del grupo socialista en la Comisión de Interior del Senado, Francisco González Cabaña, ha señalado en la manifestación que "la justicia y dignidad salarial no puede esperar más" y que "no puede dilatarse como está diciendo el Gobierno, que es el responsable de que no se haya producido ya".

El diputado de Unidos Podemos y guardia civil Juan Antonio Delgado ha remarcado que es "una reivindicación justa y legítima" y ha criticado "a los que se llaman patriotas, a los que se piensan que con una pulserita son patriotas, y luego son los mismos que les niegan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la equiparación salarial".

El diputado de Ciudadanos Javier Cano ha apuntado que su formación ha venido apoyando "todas las manifestaciones de Jusapol" y que el partido de Albert Rivera es la única "que ha puesto al Gobierno como condición para apoyar los presupuestos la equiparación salarial, porque creemos en la justicia, la igualdad y la dignidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La formación naranja exige para apoyar las cuentas de 2018 una partida de 1.500 millones anuales hasta 2020 destinada a la equiparación salarial de los efectivos de ambos cuerpos.