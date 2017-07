La ONG Transparencia ofrece a las empresas una guía para prevenir corrupción

Transparencia Internacional (TI) en España ha diseñado una guía dirigida, principalmente, a las empresas cotizadas para que hagan autodiagnóstico de su cumplimiento normativo y de buen gobierno corporativo, pero también para promover prácticas tendentes a prevenir la corrupción.

En su presentación, el presidente de Transparencia Internacional en España, Jesús Lizcano, ha explicado que esta guía, "made in Spain, en su totalidad", recoge en 120 páginas todas las normas legales, nacionales e internacionales, para que las empresas se ilustren y adopten una postura "proactiva" en la promoción de la transparencia.

La guía permite a la empresa medir su transparencia corporativa en dimensiones económicas, financieras, laborales, sociales, medioambientales, de seguridad y de derechos humanos.

En concreto, la guía contiene 271 indicadores, de los cuales unos son de obligado cumplimiento y otros voluntarios o recomendados.

Una vez que la empresa haya realizado el autodiagnóstico podrá situarse en uno de los tres niveles de cumplimiento establecidos por la guía: moderado, medio o máximo, dependiendo del resultado obtenido.

Esta clasificación proporciona a la empresa un conocimiento "claro y preciso" sobre la calidad de su nivel de prevención de la corrupción, su nivel de buen gobierno corporativo y su estado real de transparencia.

Según Lizcano, aunque la guía ha sido diseñada, en primer lugar, para empresas españolas cotizadas por poseer un carácter homogéneo en su perfil empresarial y una representativa presencia internacional también puede resultar valiosa para empresas no cotizadas y medianas o pequeñas empresas.

Al acto de presentación, que ha tenido lugar en la Fundación para la Investigación sobre el Desarrollo y la Empresa (FIDE), también ha acudido el fundador de Transparencia Internacional España, Antonio Garrigues Walker.

Garrigues ha valorado la iniciativa y ha recordado que "todo lo que se mide mejora y lo que no se mide no mejora, y en España no estamos acostumbrados a medir".

El fundador de Transparencia en España ha subrayado que esta guía de autodiagnóstico mejora la capacidad de cumplimiento de las normas y establece, permanentemente, nuevos niveles de exigencia.

Por su parte, los investigadores de TI-España y coautores de la guía Sivia Bacigalupo y David Martínez han destacado que si bien la guía ayuda a las empresas a establecer criterios de seguimiento para una buena transparencia no es equiparable a un modelo de cumplimiento o detección de delitos, ni tampoco a un programa anticorrupción.