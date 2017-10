El PP pide al PSOE y al PSC que "defiendan con convicción" el artículo 155, que es "bueno" para España y para el partido

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, el dirigente del PP ha recalcado que el Gobierno se ha ido "cargando de razones" para aplicar el 155 en Cataluña ante los pasos dados por la Generalitat. "El presidente del Gobierno, Mariano) Rajoy no quería aplicarlo, lo hemos hecho obligados por las circunstancias", ha manifestado.

Para Martínez-Maillo, en el PSOE ahora "nadie cuestiona" su aplicación. De hecho, ha afirmado que en el PP no tienen ningún "signo" de que el apoyo al artículo 155 de la Carta Magna por parte de los socialistas "no pueda continuar", a pesar de las críticas que han hecho públicas algunos dirigentes del PSC que han puesto en duda que esa sea la solución para el conflicto con Cataluña.

El diputado del PP ha dicho que le gustaría que "hubiera una rectificación" del presidente catalán, Carles Puigdemont, y acudiese al Senado a defenderse antes de que la Cámara Alta autorice al Gobierno a aplicar el artículo 155 el próximo viernes. Eso sí, aunque sostiene que sería una "magnífica noticia", ha confesado que no cree que eso suceda. "Esa opción la tiene", ha recalcado, insistiendo en que no le sorprenderá si decide no asistir.

El 'popular' ha destacado el plan soberanista vasco fue presentado en el Congreso por el lehendakari Ibarretxe --que fue rechazado por la Cámara Baja-- ha expresado que tampoco le sorprende que el PNV se haya mostrado contrario a la aplicación de este instrumento en Cataluña.

Sobre las medidas que adoptará el Gobierno después de cesar al Gobierno catalán, Martínez-Maillo ha explicado que la destitución del major de los Mossos, Josep Lluis Trapero, se debe "reflexionar". Los agentes del cuerpo autonómico debe estar "al servicio" de la ley, ha apuntado el diputado del PP, que ha manifestado que "seguramente" se llegue a la conclusión de que Trapero no lo está: "No parece que esté muy comprometido con la posición española", ha añadido.

"COMPROMISO CON LA POSICIÓN ESPAÑOLA"

Asimismo, el coordinador general del PP ha abogado por "acabar con cualquier decisión interna" o planteamiento del Gobierno catalán que lleve "aparejado" un "compromiso" con el ámbito independentista.

Martínez-Maillo ha defendido que se "eliminen" a todos los cargos públicos que "no están comprometidos con la posición española" ni con el Estatuto con el objetivo de "recuperar las instituciones" catalanas que, en su opinión, "estaban secuestradas por el separatismo".

El dirigente del PP ha acusado a los políticos independentistas de "utilizar la ambigüedad" en torno a la declaración de la independencia de Cataluña, y lo ha achacado a que "tienen algo que esconder". "No tienen las ideas claras", ha subrayado.

Y les ha afeado su "manera grosera" de incumplir la ley, al mismo tiempo que ha instado a Puigdemont a cumplir la legalidad: "No creo que sea ninguna humillación. ¿Aplicar la ley es una humillación?", ha cuestionado.