Pedro Sánchez logra en horas los 10.000 euros de financiación que quería para su oficina de campaña

Conseguido. En apenas cinco horas Pedro Sánchez ha conseguido, a través de crowfunding, el objetivo de 10.000 euros que se había fijado para la 'oficina socialista' con la que costeará los gastos que se desprendan de la logística de la campaña para las primarias del mes de mayo. Así lo refleja el contador instalado en su página web.

El equipo de Sánchez ha dividido las aportaciones voluntarias en cuatro apartados: además de la oficina, quiere lograr 10.000 euros este mes para pagar los actos que va a celebrar; otros 10.000 para afrontar la logística de los debates programáticos que va a organizar; y esa misma cifra para la comunicación (publicidad, merchandising, etc.). Las aportaciones van de los 10 euros hasta los 300.

El objetivo que se había marcado la candidatura era conseguir esas cantidades en un mes. Unas horas después del lanzamiento del crowfunding ha conseguido los 10.000 que destinará a la logística, entre la que se incluye el pago de los 2.000 euros de alquiler de una sede para que trabaje el equipo. Para el apartado de preparación de actos ha conseguido ya el 50% del objetivo marcado para los próximos 30 días mientras que la parte de comunicación y 'Sembrando socialismo' van a la cola (con 400 y 700 euros, respectivamente, de recaudación en el momento de redactar esta información.

La campaña de crowfunding se articula a través de una asociación creada con ese fin llamada Bancal de rosas. En el caso de Patxi López funciona de igual forma (en su caso la organización se llama Encuentro Progresista). Si al final de la campaña sobran fondos, los donarán a fines benéficos, según ha explicado la diputada Adriana Lastra, que hasta ahora los gastos derivados de la precampaña los han asumido los diputados y cargos que están con el exsecretario general.

A partir de ahora, aseguran que serán transparentes con los costes y que se publicará en la web en qué se gasta el dinero recibido a través de las donaciones que permanecerán en el anonimato.

Sánchez ha lanzado la herramienta a través de su página web en la que cree tener registrado cerca de un 40% del censo del PSOE. Según han explicado miembros de su equipo, la web tiene un total de 80.000 personas registradas de las cuales 68.000 dicen ser militantes socialistas (el partido tiene cerca de 180.000 afiliados). "El 90% declaran que son militantes y manifiestan su voluntad de participar activamente", ha explicado Lastra.

No obstante, el equipo no tiene forma de constatar que verdaderamente esas personas están afiliadas al partido y, por tanto, que tengan derecho a votar en las primarias. Esa es la baza que esgrimen sus adversarios para restar importancia a las demostraciones de fuerza que hace el exsecretario general. "Si tiene esa cifra, tiene ya ganadas las primarias", ironiza un dirigente 'susanista'.

Tanto en los entornos de Susana Díaz como de Patxi López sostienen que no todos los asistentes a sus actos son militantes del PSOE. Según publicó el periódico 'La Tribuna', 28 de los 74 firmantes de la plataforma de apoyo a Sánchez en Toledo no están en el censo del PSOE. Es un ejemplo, pero en el sector oficial del PSOE dan por hecho que sucede en otros casos. "No nos consta. El que lanza esa idea tiene un especial interés", ha contestado José Luis Ábalos, diputado y uno de los portavoces de la candidatura de Sánchez.

El exsecretario general trabajará, además, en la elaboración de un proyecto político de forma paralela al que está elaborando la gestora para su aprobación en el congreso de julio. La idea de Sánchez es recibir aportaciones al documento que presentó hace un par de semanas y constituir grupos de trabajo para trabajar en materias concretas.

La fórmula es similar a la que está en marcha en Ferraz para elaborar las ponencias política y económica –coordinadas por Eduardo Madina y José Carlos Díez– que se someterán al debate en las agrupaciones socialistas y que se irán modificando a través de enmiendas en los procesos locales, provinciales y regionales. Ese proceso culminará en el congreso del mes de junio, cuando se cerrará el marco que establecerá las líneas de actuación del PSOE en los próximos cuatro años.

El equipo de Sánchez sostiene que realizará aportaciones a través de enmiendas sobre la base de su proyecto, que estará coordinado por José Félix Tezanos y Manuel Escudero. En su caso, el trabajo se articulará en diez comisiones: Economía, Empleo e Innovación (Manuel Escudero); Políticas de bienestar y Cultura (María Luisa Carcedo); Progreso seguro y cambio climático (Cristina Narbona); Educación (Luz Seijo); Ciencia e Investigación (Ábalos y Tezanos); Nuevos Derechos, libertades, igualdad y reforma constitucional (Margarita Robles, Altamira Gonzalo y José Manuel Rodríguez Uribes); Regenerar la democracia española (Beatriz Corredor); el nuevo PSOE (Odón Elorza); Europa y contexto internacional (Iratxe García); y Diversidad y migraciones (Mónica Silvana). En total, aspiran a que esos grupos de trabajo sumen a un total de 600 personas.

Desde la candidatura de Sánchez aseguran que ese proyecto será más concreto que la ponencia que se aprobará en el congreso de junio. "La ponencia tiene que ser un documento lo más amplio y acogedor posible", explica uno de los portavoces escogidos por el exsecretario general.

"Jamás he visto un nivel de movilización tan importante –ha expresado Ábalos–. Esta candidatura está generando una tremenda empatía". Todos los miembros de la candidatura se han pronunciado en esos mismos términos y aseguran que han recibido ya unas "97.000 propuestas específicas" a través de la web. Para ello han enviado una encuesta sobre el documento inicial que han contestado 8.000 registrados.

Según ha explicado Tezanos, han un "alto nivel de coincidencia" entre lo que plantea el documento 'Somos Socialistas. Por una nueva socialdemocracia' y las respuestas de los inscritos. El sociólogo ha situado en un 8,57 la media de coincidencia, que es, en sus palabras, superior en el caso del modelo de partido.