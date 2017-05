El Gobierno sigue con su proyecto de Presupuestos con el apoyo de Ciudadanos y PNV

No hubo despistes ni bajas. El Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria consiguió tumbar este jueves en el Congreso las siete enmiendas a la totalidad que había planteado la oposición al proyecto de Presupuesto Generales del Estado para 2017.

El empate a 175 votos durante las tres votaciones en la Cámara Baja ha escenificado la división de un hemiciclo entre los partidos que buscan en la aprobación de las cuentas dar la imagen de estabilidad como el PP y Ciudadanos o las ventajas prácticas de más inversiones en su región como el PNV o Coalición Canaria frente a los que han antepuesto los casos de corrupción de los populares y las criticas a un modelo económico que, a su juicio, favorece a las rentas más altas y no permite que la recuperación llegue a los más débiles.

Con los buenos datos de caída del paro, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha salido del Congreso "satisfecho" tras haber superado el primer obstáculo para sacar adelante los Presupuestos. "Superar el primer trámite de los Presupuestos ayuda, porque da estabilidad y confianza y si hacemos las cosas bien va a seguir el crecimiento económico y va a seguir la creación de empleo, que es lo que quiere la gente", ha comentado el presidente.

"Lo que agradecen los ciudadanos es que un Gobierno de minoría llegue a acuerdos. ¿Cuánto vale la estabilidad política y económica de España?", se preguntaba el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro para justificar la necesidad de poner en valor los acuerdos alcanzados con otras fuerzas políticas. Montoro celebró el "apoyo explicito de Ciudadanos poniendo en valor la estabilidad política y económica" y también agradeció el apoyo de Coalición Canaria y, especialmente, del PNV "que obedece a no generar incertidumbre políticas y prevalecer en el sostenimiento del Estado del Bienestar".

La portavoz de Economía del PSOE, Sara Hernández, además de criticar el fondo de las cuentas aprobadas ha anunciado que estudiarán el acuerdo alcanzado con el PNV. En este sentido, la socialista ha asegurado que no caerán en las acusaciones del PP como "se vende España o se rompe España" cuando su formación pactó con los nacionalistas. "Lo que tiene que hacer el Gobierno es negociar la financiación autonómica con todas las comunidades autónomas", ha añadido Hernández, ya que de esta manera no se solucionan los problemas de todo el país.

El diputado de EnComúPodem (ECP) en el Congreso Joan Mena ha asegurado que "estos presupuestos maltratan a las clases populares y ha asegurado que "la única alternativa a estos presupuestos es la moción de censura que va a presentar Unidos Podemos".

Por parte de Ciudadanos, Francisco de la Torre ha señalado que su apoyo quería evitar seguir con "la situación en la que estamos de unas cuentas prorrogadas, que son una tremenda chapuza prorrogada". De la Torre ha subrayado que "si no tenemos presupuestos la seguridad social no podrá pagar las pensiones, y eso no es una opción".

Un punto de conflicto es el cupo vasco. El portavoz de Ciudadanos ha avisado que "votará en contra de la reforma del cupo vasco; no estamos a favor de los privilegios por territorios". De la Torre ha asegurado que su formación "no ha aprobado los Presupuestos por un precio, como han hecho otras formaciones", en clara referencia al PNV.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha subido al estrado del hemiciclo para volver a justificar su apoyo a las cuentas de 2017 del Gobierno del PP: "Las circunstancias de corrupción que afectan a numerosos cargos del Partido Popular hacen que algunas voces planteen rechazar los presupuestos sin entrar siquiera a debatir su contenido. Quienes así se manifiestan, lo hacen sin explicar qué sucedería al día siguiente".

"Las responsabilidades derivadas de la corrupción política deben depurarse, tanto en los tribunales como en las Cámaras si estas lo desean. Así lo manifestaremos y así actuaremos siempre. Pero no parece que una votación de presupuestos en medio de una difícil coyuntura económica sea ni el mejor escenario ni el más práctico para depurar responsabilidades", ha explicado Esteban.

El político nacionalista ha insistido en que "hemos presentado la misma agenda que hubiéramos presentado a cualquier otro hipotético Gobierno que se hubiera podido constituir, fuera del color que fuera".