Puig no comparte con Sánchez que el PSOE no sea de izquierdas y que su salida de la dirección fuera un "derrocamiento"

El presidente de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha apuntado este martes que no está de acuerdo con las manifestaciones realizadas por el candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez, quien ha indicado que este partido, que a su juicio ya no es de izquierdas, se convertirá en la tercera fuerza política en España si él no gana las primarias y que su salida de la dirección de esta formación fue un "derrocamiento" ante un proyecto "impuesto por las bravas".