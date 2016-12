Rajoy avisa a Puigdemont y Urkullu de que no ir a la Conferencia de Presidentes es "abdicar de una responsabilidad"

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, convocada para hacer balance del año 2016, ha tirado de ironía para intentar que ambos presidentes autonómicos reconsideren su decisión de no asistir a la cita.

"No ir es abdicar de una responsabilidad. Yo no dejaría una silla vacía nunca, porque siempre habrá alguien allí dispuesta a ocuparla. Mientras sea de uno es mejor que no se la quiten", ha afirmado. Además, les ha dicho a ambos que acudir a la cita "no es cambiar de criterio sobre nada", sino ir a "intercambiar opiniones con otras personas".

En su empeño por convencerlos, ha recordado que tanto el Gobierno catalán como el vasco acudieron a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque inicialmente todo apuntaba a que no irían, y que eso fue "enormemente positivo" porque si uno no acude "las decisiones las van a tomar otros por él".

"La gente no entendería que no fueran a un foro donde se toman decisiones que les afectan, como los objetivos de déficit y de deuda", ha añadido, aludiendo a aquella reunión.

La Conferencia del día 17, ha detallado, tendrá dos partes, una deliberativa en la que se abordarán los "grandes debates" y del país y los compromisos con la UE, y una segunda, decisoria, sobre la sostenibilidad del Estado del bienestar, la demografía, la educación, la unidad de mercado y la regulación de la propia conferencia.