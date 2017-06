Rajoy: "Me reuniré con Sánchez cuando él quiera, y es bueno que nos reunamos"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que se reunirá con Pedro Sánchez cuando así lo desee el líder del PSOE, al tiempo que ha precisado que es "bueno" que esa entrevista se celebre.

Rajoy ha garantizado su disposición a hablar y reunirse con el secretario general del PSOE en la conferencia de prensa con la que ha concluido su viaje a Bruselas para participar en la cumbre de la Unión Europea (UE).

El jefe del Ejecutivo, que ha informado de que aún no ha hablado con Sánchez después de que éste fuera ratificado el pasado fin de semana como máximo responsable socialista, ha recalcado que se reunirá con él en cuanto éste quiera.

Al plantearle si eso supone que él no le va a convocar y deja la iniciativa al dirigente socialista, Rajoy señaló que no iba a entrar en detalles porque eso no contribuye a nada.

"Yo, lo único que digo es que tendré la reunión cuando quiera el señor Sánchez, y, además, yo creo que es bueno que la tengamos", ha reiterado.

Previamente, había pedido al líder socialista un esfuerzo para llegar a entendimientos en asuntos de Estado, como es la situación en Cataluña, al tiempo que había garantizado que él va a hacer también ese esfuerzo.

"Tengan la total y absoluta certeza -ha subrayado- de que yo lo voy a hacer".