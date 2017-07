Rubalcaba asegura que el referéndum del 1-O no se celebrará porque "es ilegal"

"No estamos de acuerdo con que una parte pueda decidir por el todo, ni tan siquiera con los que dicen que se vote y salga el 'no' para olvidarse", ha añadido Rubalcaba.

En este sentido, el ex secretario general del PSOE ha explicado que el derecho de autodeterminación se utilizaría "tantas veces" como sea necesario hasta que salga el "sí". "Dar ese derecho y permitir votar generaría una fragilidad en el Estado y sería una carrera sin fin hasta conseguir lo que quieren, no se acabaría de una vez por todas", ha señalado el exdirigente.

No obstante, el ex vicepresidente del Gobierno ha dicho que el hecho de que no se celebre el referéndum catalán, no significa que "no exista un problema con Cataluña, que empeora con el tiempo, y que no se va a solucionar por si solo". Además, Rubalcaba ha indicado que no solo se tiene un problema con Cataluña sino con el modelo del estado autonómico en su conjunto".

Así, en su ponencia 'Reformas políticas y calidad de la democracia' dentro de los cursos de Verano de la Universidad Complutense, ha indicado la necesidad de acometer una reforma federal de la Constitución para resolver el problema de Cataluña y del funcionamiento autonómico.

De este modo, ha concluido, "los catalanes terminarán votando, pero no si se quedan o se van", sino si quieren que "haya un proyecto compartido o no con el resto de España". "Tenemos que fabricar y consensuar la reforma del pacto territorial, para que después los españoles y los catalanes voten por un proyecto para seguir juntos".