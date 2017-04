Vara sobre declaraciones de Iceta: "Es un reconocimiento digno de agradecer"

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, cree que las declaraciones del líder del PSC, Miquel Iceta, sobre que fue un error enfrentarse a la Gestora del PSOE son "un reconocimiento digno de agradecer" porque ha dicho: "todos somos conscientes de que hay muchas cosas que no deben volver a ocurrir".

A preguntas de los medios en rueda de prensa, Vara ha abogado por "tomar cumplida nota" de lo ocurrido ya que "probablemente" se consiga así "evitarlo en el futuro".

Iceta se expresó así en el último Comité Federal del PSOE, celebrado el pasado 1 de abril, según las grabaciones a las que ha tenido acceso El País.

El jefe del Ejecutivo regional ha dicho que no le gusta que "se filtren los contenidos de las reuniones" y ha añadido que "las Casas del Pueblo deberían ser 'sancta sanctorum' donde se pueda decir lo que se quiera pero sin que haya que darle tres cuartos al pregonero para que todo el mundo pueda hablar con absoluta libertad".

"No me gusta que haya filtraciones de lo que se habla dentro del máximo órgano entre Congresos del PSOE. Puestos a esto, vamos ya a hacerlo en abierto y lo televisamos", ha apostillado.

Por otro lado, ha sido preguntado por las informaciones y declaraciones en las que se recuerda a la recientemente fallecida Carme Chacón como la ministra que agilizó los desahucios.

Vara ha recalcado que "la España del año 2007 no tiene nada que ver con la de ahora" y que lo que se hizo entonces "evidentemente no era para que en aquellos momentos se desahuciara a quien no podía pagar sino a quien no quería pagar, que era bien diferente", una diferenciación que él sigue "manteniendo a día de hoy".

Así, ha reconocido que "hay mucha gente haciendo un esfuerzo titánico por pagar" y que eso hay que ponerlo "en valor" sobre "el que no paga porque no quiere".

Ha añadido que lo que quedará para la historia es que en España hubo una mujer que se atrevió a estar al frente del Ejército español y de hacerlo con "absoluta responsabilidad y dejando una huella evidente en todas las Fuerzas Armadas".