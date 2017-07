Zoido ante una posible ruptura de la ley en Cataluña: "Gratis no sale nada"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, confía en que la Generalitat de Cataluña "entre en razón" y "rompa de una vez la dinámica" de su "obsesión" con el desafío soberanista y deja claro ante un posible incumplimiento de la ley que "gratis no sale nada".

"Sin duda alguna quien infrinja la ley tendrá las medidas lógicas", subraya el titular de Interior en una entrevista con Efe en la que prefiere no adelantar "ninguno de los pasos" que se darían si los secesionistas siguen con sus planes, pero sí enfatizar que "si la ley se incumple, la ley se aplicará porque hay una ley que cumplir y unas sanciones previstas para quienes no lo hagan".

De momento, el titular de Interior no ve razones para incrementar los efectivos de las fuerzas de seguridad, si bien recuerda que al estar inmerso el proceso soberanista en varias causas judiciales es normal que los jueces hagan requerimientos a los agentes, como los interrogatorios que está haciendo la Guardia Civil a funcionarios catalanes por los preparativos de la consulta del primero de octubre.

Respecto a los planes de la Generalitat, Zoido lamenta que cada vez los secesionistas "sigan avanzando más", algo que, dice, "no tiene ningún sentido".

"Están obsesionados con esa declaración unilateral de independencia, con este referéndum ilegal (...) Yo espero que la sensatez y el sentido común se imponga y que predominen los intereses generales a los particulares", subraya el ministro del Interior, que se pregunta "hasta dónde" van a llevar a la sociedad catalana mientras no afrontan los problemas de sus ciudadanos.

Zoido reprocha el excesivo tiempo que se está dedicando desde el Gobierno catalán al "qué hacen, cómo lo hacen y cómo son capaces de afrontar su decisión", una postura que tilda de "absurda", pues saben que "no lo puedes hacer".

"No tienes el respaldo, ni nacional ni internacional, no puedes ir contra la Constitución y la soberanía nacional y un tribunal, el Constitucional, ya te ha dicho que es ilegal. ¿A dónde quieres llevar a la sociedad catalana?", enfatiza Zoido convencido, no obstante, de que "hasta el último momento hay que reflexionar para que entren en razón y para que rompan la dinámica en la que han entrado".

Pero Interior no quiere que ese clima afecte a la seguridad y finalmente el ministerio ha llegado a un entendimiento con la Generalitat para celebrar el próximo 10 de julio la Junta de Seguridad de Cataluña que desde hace ocho años no se reúne.

"Lo verdaderamente positivo es que se va a celebrar, pero más positivo es aún que se ha conseguido cerrar un orden del día para resolver problemas concretos", asegura el ministro, que hace hincapié en que no hay que mezclar estos asuntos con el proceso soberanista, aunque desde Cataluña se haya anunciado 500 nuevas plazas de Mossos d'Esquadra, lo que no depende de ellos sino del Ministerio de Hacienda.

Fuera de estas posibles disputas, Zoido constata que no hay ningún problema de coordinación entre la Policía, la Guardia Civil y los Mossos, que trabajan conjuntamente e intercambian datos todos los meses a través de dos subcomisiones -en el ámbito judicial y en el de información-, sin olvidar que la policía autonómica catalana acude a la mesa de evaluación de la amenaza yihadista "en un plano de igualdad" con el resto de fuerzas de seguridad y el CNI.