Bruselas recuerda a España que los plazos para cumplir la norma de calidad del aire "pasaron hace mucho"

La Comisión Europea ha llamado a capítulo a los estados que incumplen la ley de calidad del aire. España estaba entre los convocados a recibir la reprimenda del Ejecutivo comunitario. "Los plazos para cumplir pasaron hace mucho", les ha dicho e comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella.

España ha enviado al encuentro de ministros a la secretaria de Estado, María García, mientras la titular, Isabel García Tejerina, comparecía en el Congreso para hablar de la cumbre del clima celebrada a finales del año pasado en Bonn (Alemania). Junto a España han debido escuchar las reprimendas Alemania, Francia, Italia, República Checa, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido.

A pesar de que Tejerina contó el lunes a Europa Press que "España no tiene un problema generalizado de contaminación del aire", la Comisión ha subrayado el "impresionante número de vidas que se ven recortadas cada año por la polución del aire". "Pensamos abordar este problema con la seriedad que se merece", les ha dicho el comisario Vella.

La ministra Tejerina defendió en la víspera de la reunión que "siendo uno de los países que incumple en algunos aspectos, estamos en mucha mejor posición que el resto de los países que serán citados mañana, pero tenemos aspectos que mejorar".

Lo que ha venido a decir la CE es que no hay más tiempo extra ya que los incumplimientos, también los españoles, son merecedores de llevar a los estados ante los tribunales europeos. "No podemos retrasarlo más y así se lo he expresado a los ministros", ha confirmado Vella.