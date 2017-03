El bus tránsfobo de HazteOir acaba su visita a Nueva York con pintadas y cristales rotos

El autobús tránsfobo de HazteOir no ha acabado bien su paso por Nueva York. Este viernes ha aparecido en la ciudad con agujeros en sus cristales y con varias pintadas con mensajes como "Liberación trans" o "Dererechos de los trans ya".

El presidente de HazteOir, Ignacio Arsuaga, ha difundido el vídeo en Twitter, quejándose de que "radicales LGTB atacan el autobús rompiéndole los cristales". Otro usuario de la red social ha difundido imágenes del autobús.

The #FreeSpeechBus was vandalized in NYC. SHAME on the intolerant. #LoveWins #1m1w pic.twitter.com/v0EiaGwyA7