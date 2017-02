La Justicia avala la creación de la Gestora socialista en La Laguna

El magistrado Francisco Cabrera ha desestimado el recurso presentado por los ediles del PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna Silvia Rodríguez Maestre, Yeray Rodríguez, Alberto Javier Báez, María Clara Palazón y José Manuel Pérez en el que solicitaban que se anulara la decisión tomada desde Ferraz de suspender a la Ejecutiva local del partido en La Laguna.

El recurso afirmaba que, al suspender a la Ejecutiva local y dejar la dirección del partido en manos de la Gestora (presidida por Mónica Martín), se habían vulnerado los derechos fundamentales de asociación, participación política y defensa de los demandantes como afiliados del PSOE. Por ese motivo, el recurso pedía que se declarara nula la resolución dictada por el PSOE en mayo de 2016 y se restituyese la Comisión Ejecutiva del PSOE en La Laguna, entonces presidida por Javier Abreu.

La sentencia dictada este lunes, 13 de febrero, es contundente: no se han vulnerado derechos ni se ha aportado prueba alguna de que así haya sido. Es más, el magistrado considera que la declaración en el juicio de Javier Abreu (que no es demandante, pero presidía la Ejecutiva local antes de ser suspendida) no aportó nada que sostuviera el argumento de la vulneración de derechos, todo lo contrario que la declaración de Mónica Martín, que logró demostrar, en opinión del magistrado, que la situación del PSOE en La Laguna era "insostenible y que resultaba necesario adoptar por el partido una decisión orgánica que diera, en principio y cuando menos, una estabilidad al pacto de gobernabilidad".

La resolución añade que, tras los interrogatorios y pruebas testificales, si algo quedó claro es que la parte demandante "confunde sus posibilidades de medrar en su propio partido con su real derecho de asociación y su real derecho de participación política", pues lo cierto es que, como militantes del PSOE, podrán seguir ejercitando libremente los derechos que les corresponden, "más allá de sus confianzas y desconfianzas internas, historias de lealtades o traiciones, que en buena lid corresponde solventar a los órganos del partido, sin más, y no a los tribunales".

Sobre la ausencia de Abreu en la interposición del recurso, la sentencia añade que "este juzgador todavía se está preguntando la razón de que el señor Abreu no estuviera entre los demandantes, dadas las directas repercusiones que este asunto, supuestamente, le ha producido".

Por lo tanto, el magistrado absuelve al PSOE y condena a los demandantes a pagar las costas del proceso judicial.