El supuesto autor del asesinato de Ana Belén en Santa Cruz pasará a disposición judicial este martes

El supuesto autor de la muerte de Ana Belén G. P., una mujer de 38 años natural de La Palma que falleció este fin de semana en Santa Cruz de Tenerife, pasará a disposición judicial este martes acusado de un delito de violencia de género. Desde su arresto, se encuentra en la Comisaría de la Policía Nacional de Tres de Mayo, en la capital tinerfeña, según ha indicado el subdelegado del Gobierno, Guillermo Díaz Guerra.

Díaz Guerra ha explicado, en declaraciones a los medios antes de participar en un minuto de silencio para condenar esta muerte (el cuarto asesinato machista en el archipiélago en lo que va de año), que los agentes de la Policía Nacional se trasladaron hasta la vivienda que ocupaba la pareja después de que el 1-1-2 hubiera recibido una llamada sobre las ocho de la mañana de un vecino indicando que había una persona en "muy malas" condiciones.

Minuto de silencio celebrado este lunes en Santa Cruz por la muerte violenta de Ana Belén

Una vez en el lugar, los agentes se encontraron a la mujer sobre un colchón, con "signos evidentes" de haber sido agredida, por lo que procedieron a detener a su pareja, un hombre de 39 años natural de Santa Cruz de Tenerife, que se encontraba en el domicilio y cuyas declaraciones fueron consideradas "incoherentes".

El subdelegado indicó que la pareja vivía como ocupa desde hacía pocos días en la vivienda en la que ocurrieron los hechos, situada en la calle El Draguillo, en Barranco Grande, y que ambos eran toxicómanos. De hecho, apuntan que la noche antes ambos habían consumido "gran cantidad de droga". Se está a la espera de la autopsia para determinar qué tipo de sustancias pudo consumir la víctima.

Guillermo Díaz Guerra ha dicho, además, que no existían denuncias previas de violencia de género y que se trataba de una pareja sin hijos. En el caso de la fallecida, comentó que no consta un núcleo familiar conocido y tan solo se ha podido contactar con algunos familiares, pero no con sus padres, hermanos o descendientes.