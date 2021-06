Apunta Aznar

José María Aznar está visiblemente enfadado porque mucha gente no comparte su idea sobre los indultos concedidos por el Gobierno de coalición. En su campamento de liderazgo en Madrid, acompañado de la presidenta de la región, ha mostrado toda su mala follá contra la derecha que no controla. El amigo de Bush –ahora moderado– ha apuntado a la Conferencia Episcopal y a la CEOE por apoyar los indultos y no ha apuntado al rey porque esas cosas más comprometedoras las reserva, sin dar la cara, a su versión más estrafalaria.

Valiente no es que lo haya sido mucho. De la cosa de gobernar se retiró, según algunos de sus intérpretes, porque estaba cansado de no ganar dinero mientras sus mandados privatizantes sí lo hacían. Por eso, tal vez, no apadrina, al estilo criollo, a sangre de su sangre para sus empresas políticas; mejor los reserva para las especulaciones económicas. Pero sí a su sangre ideológica. De su sangre de esta es Pablo Casado, en versión mini, y Santiago Abascal, en versión maxi; en versión suelta, Isabel Díaz Ayuso.

Recientemente, no se quitó la mascarilla para declarar por sus cuitas judiciales por si no lo reconocíamos, aunque sí para hacer su performance sobre indultos, despojado del barbuquejo.

En todo caso, desde la derecha, ahora, amonesta y apunta a la derecha, lo cual quiere decir que está ya consolidado en un extremo. Apunta y toma nota. No piensa olvidar, pero desde que se hizo con el poder extremo no ha dejado de ser el apuntaor de Casado y Abascal.

Les ha susurrado que recurran el estado de alarma, los indultos y la eutanasia. Antes, que torpedearan siempre al Gobierno y, hace rato, la llegada de los fondos de recuperación promoviendo giras por la Europa insolidaria. Aznar está que trina con la derecha más moderada, con los empresarios, los curas y hasta con el rey, al que llaman Felpudo VI. Aznar cansa y provoca el desconcierto entre los monárquicos de verdad hasta ahora amparados dentro del PP.

No es de extrañar que en Europa se le clasifique dentro de sus extremidades orientales, es decir, Polonia y Hungría. Pero él no está en activo, es una especie de santón a lo Julius Evola, el italiano ideólogo de la extrema derecha europea. Casado, respaldado en el Aula de Liderazgo por su caudillo, sí está en activo, dentro de catálogo, aún en la oposición pero mirado con desdén y también con preocupación en Europa.

Pablo Casado está cerca de políticos como Viktor Orbán, primer ministro húngaro, repudiado e invitado a dejar la UE por la derecha europea antifascista. Las actitudes de Casado lo sitúan en este anaquel ideológico. La posición del PP y su aliado regional sobre la homosexualidad sería suficiente pero más: todas las políticas progresistas, en todos los tiempos, son rechazadas, recurridas y no compartidas por la derecha ultramontana española, lo cual la aleja de la derecha europea democrática y antifascista, la que derrota a la ultraderecha y la aísla, como ha ocurrido recientemente en Francia, en sus elecciones regionales y departamentales, y se prodiga en Alemania.

A José María Aznar se le cae Santiago Abascal y Díaz Ayuso solo le vale para lo que le vale, para la agitación mediática y la extravagancia madrileña. De momento, ha puesto fin a la competición señalando al suyo, sin debate, a Casado, ante el espectáculo de lucha desbordada por el liderazgo de la extrema derecha protagonizado por la presidenta madrileña.

Y ya sabemos: sobramos incluso más de 26 millones para el líder sin mascarilla, estamos apuntados y anotados. No nos olvida. Apuntar es un verbo de múltiples connotaciones y nunca buenas desde la derecha. Suena a pelotón.