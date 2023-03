Salud, dinero y Doñana

Lo que más preocupa a ricos y pobres es la salud. Esa preocupación, a veces un pozo negro de angustia cuando desfilan a tu alrededor familiares con enfermedades graves, nos hace iguales. O cuando uno o una misma las padece o comienzas a comprender que tu cuerpo al que adoras puede convertirse en tu amigo traidor. Todos somos mortales, pero queremos vivir el mayor tiempo posible y con calidad de vida. Hasta ahí la igualdad. El deterioro de la sanidad pública y el auge de la privada está dinamitando esa confianza del ciudadano en que las oportunidades de sanar en España son iguales para todos, vivan donde vivan, tengan lo que tengan.

Está claro que en la polaridad que enferma a España se ha colado también el futuro de la sanidad. Hay una clara apuesta de la izquierda por un peso fuerte de la gestión pública, con apoyos puntuales de conciertos con la privada. Y hay otra estrategia de la derecha de apuntalar otro modelo, el que desvía la financiación pública a la iniciativa privada. Hasta ahora el foco estaba en Madrid, pero es Andalucía y su presidente del PP, Juanma Moreno, quien ha voleado la pelota más alta: una orden que abre la puerta a externalizar a la privada la atención primaria. La coartada es el colapso en los ambulatorios, pero para los sindicatos que conocen por dentro las tripas del Servicio Andaluz de Salud, se trata de traspasar “una línea roja” para en un futuro no muy lejano ir al copago o privatizar las consultas de los médicos de familia. Todos los sindicatos, desde los más de izquierdas a los más conservadores, claman contra la norma que consideran aprobada sin diálogo y sin explicaciones y han convocado una protesta para el próximo día 16 de marzo.

La de privatizar la consulta del médico de familia, no es la única medida neoliberal de Moreno. Lleva una ristra ensartada perla a perla. Con su talante educado, y sin los exabruptos de su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso que sobresalta a Génova, Moreno está trazando con mano firme la política neoliberal que llevaría a cabo Alberto Núñez Feijóo si gobierna en España tras las próximas elecciones generales. El gallego confía más en el andaluz que en la madrileña para que desbroce el camino a la Moncloa. Las elecciones municipales son el primer paso y a ellas Moreno encarrila todas sus perlas.

Uno de los hombres más ricos de España, famoso también por su ingeniería fiscal para pagar menos impuestos, defiende que se destine más dinero a obra pública hecha por la privada. El mismo modelo que Moreno con la fiscalidad y la sanidad, mire usted

Su discurso institucional del día de Andalucía, el pasado 28 de febrero, lo centró en arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez después de presentar días antes un recurso al Tribunal Constitucional contra el impuesto a las grandes fortunas. Como por casualidad, mire usted, ha coincidido con el anuncio del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, de trasladar a Países Bajos la sede de la empresa que tanto se ha enriquecido con la obra pública en Andalucía.

Rafael del Pino encaja con eso que decía al principio de lo que nos hace iguales cuando confiesa que la salud es una de sus cuatro prioridades en la vida. Y el que el PP de Moreno y Feijóo, vía Elías Bendodo, relacione su marcha con el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno de Pedro Sánchez, apunta a la desigualdad que mencionaba después. Uno de los hombres más ricos de España, famoso también por su ingeniería fiscal para pagar menos impuestos, defiende que se destine más dinero a obra pública hecha por la privada. El mismo modelo que Moreno con la fiscalidad y la sanidad, mire usted. No salen las cuentas. Es un despropósito que Moreno pretenda convertir Andalucía, una región con baja renta per cápita, en laboratorio del neoliberalismo en la gestión sanitaria, ni en ninguna otra. Su partido está convencido de que a la ciudadanía le da igual que el médico que le atienda sea de la privada o la pública con tal de acortar plazos de espera. Puede pasarle como a José María Aznar, engreído en saber más de lo que necesitaban los españoles que los propios españoles. El ‘no a la guerra’ dio al traste con ese engreimiento y con la mayoría absoluta del PP entonces.

Otro despropósito es el proyecto de ley presentado por PP y Vox al Parlamento andaluz para acelerar la declaración como zona de regadío de 1.600 hectáreas del entorno de Doñana. Esta norma, a tres meses de las elecciones municipales, solo tiene como objetivo el voto de los vecinos y trabajadores de cinco municipios de la comarca de la fresa de Huelva, provincia en la que el PP confía en arrebatar al PSOE la hegemonía y frenar a Vox, muy popular entre los hijos nuevos ricos de los freseros que bordean las marismas en sus cuatro por cuatro. La norma tiene también su trampa. No podrá aplicarse antes de las municipales, pero situará al Gobierno de Pedro Sánchez en la tesitura de si va a trasvasar o no agua superficial a los regantes para que estos no utilicen los acuíferos de Doñana. Es el mensaje que el PP de Moreno traslada a Bruselas, echarle los perros a Sánchez de la protección de Doñana mientras el presidente regional se viste de verde (literal) para salir en la foto de otro lince criado en cautividad y liberado. Mejor sería que lea el informe ‘Salvar Doñana’ de elDiario.es para comprender los peligros que acechan a la perla auténtica que le ha tocado en suerte gestionar y hacer algo.