Una comedia coral revive el 23F como un 'Friends' de la Transición: “La crispación actual muestra la vigencia de la película”

Guillermo Rojas (Córdoba, 1981) llevaba muchos años acariciando el proyecto de una película sobre el 23-F. El golpe de Estado del coronel Tejero, que tuvo lugar el mismo año que él nació, había ido cobrando forma en su cabeza pacientemente a través del relato de sus mayores. “Siempre habíamos escuchado en casa las batallitas de mis padres, y me apetecía mucho hacer un acercamiento a un suceso que marcó la historia de España”, explica el director, que presentó en el pasado Festival de Málaga el filme Solos en la noche, que llegará a las salas el próximo otoño. “En el cine había habido alguna película sobre los protagonistas de aquel momento, pero no sobre la gente anónima que pasó mucho miedo aquella noche, preguntándose qué pasaría si el golpe triunfaba”.

Muy influenciado por el cine chileno y argentino, donde esa mirada a pie de calle de los golpes militares sí ha producido numerosas películas, Rojas ha querido “trasladar esa mirada al contexto español”, afirma. “La primera vez que escribí sobre esto estaba en el instituto, pero la primera versión del guion es de 2010 o 2011, cuando recibí una ayuda al desarrollo de Ibermedia. Ahí me puse más en serio, pero ya sabes cómo es el cine, nunca sabe uno cuándo va a poder hacer su proyecto”.

Lo que sí parecía tener seguro el cineasta era que se trataría de una película “de personajes, de sensaciones, con la intención de revivir una época como una ensoñación, pero llena de vitalismo”, señala. “En algún lugar he dicho que era una especie de Friends de la Transición, y hasta me han preguntado si había pensado en una segunda parte. La verdad es que no lo había hecho, pero ahora me lo planteo. Lo mejor es que es señal de que ha calado entre el público que ya ha podido verla”.

La democracia iba en serio

La acción de Solos en la noche se desarrolla en una ciudad andaluza, en la que un grupo de abogados laboralistas, significados políticamente, se esconde en una casa cuando se produce el asalto al Congreso de los Diputados. Sin saber muy bien qué hacer, discutirán entre huir del país, permanecer escondidos a esperar acontecimientos o intentar hacer algo para defender la joven democracia española.

“Era una generación de jóvenes que se habían educado en la dictadura y descubren la democracia muy jóvenes”, explica Rojas. “No saben muy bien cómo relacionarse entre ellos ni con las instituciones, no saben cómo vivir en libertad, pero entienden que eso de la democracia va en serio. Eran años muy duros, de atentados, de crispación, pero el país respondió, y de una manera serena. La película es en el fondo un homenaje a esa gente que tanto peleó y ahora no entiende muchas cosas”.

De hecho, de paso que proyecta una mirada sobre la España de la época, Solos en la noche brinda también una reflexión sobre lo que somos hoy: “Con el auge de la ultraderecha han vuelto a aflorar muchos miedos. Recuerdo a mi padre diciendo ‘¡No puedo creer que haya gente pensando cosas que estaban superadas!’ Pues eso es lo que tenemos. La crispación actual muestra que la película tiene aún vigencia… Lo cual es una mierda”, lamenta el director.

Jóvenes identificados

Por otro lado, el cordobés ha evitado acercarse a la época desde un punto de vista dramático, por considerarlo “poco vitalista”, y ha optado por “una perspectiva optimista de cara al futuro, contando la historia de una gente que va a empezar a vivir de otra manera. He querido hacer de algún modo lo que hacen Woody Allen o Campanella, mezclar ternura, historia, sentimentalismo, humor… En una película como Argentina 1985 se ve muy bien que se puede rebajar los momentos más oscuros con humor, es algo que desengrasa el horror, y creo que este caso también lo pedía”.

También considera interesante Rojas la lectura que puedan hacer las nuevas generaciones de espectadores, que ni siquiera habían nacido cuando ocurrieron estos hechos. “Cuando la proyectamos en el Festival de Málaga, pensé que era una película más para la generación de mis padres o la mía, pero me alegró comprobar que la gente muy joven se siente también identificada. Es gente que ha creado su comunidad afectiva al margen de su familia, y se ven reflejados en un grupo de amigos que se esconden de algo”.

Producida por Summer Films, La Claqueta PC y Brandon y Brenda La Película AIE, y protagonizada por Pablo Gómez-Pando, Andrea Carballo, Félix Gómez, Alfonso Sánchez, Paula Usero, Beatriz Arjona y Jacinto Bobo, la segunda película del director andaluz fue rodada en en localizaciones de Utrera (Sevilla) y Priego de Córdoba. Comparándola con su debut tras la cámara, Una vez más, Guillermo Rojas admite que esta segunda entrega “ha sido más complicada, también ha contado con mayor presupuesto, pero a nivel formal y de intención es más atrevida. Es un proyecto mucho más grande”, dice. “Personalmente he sentido un crecimiento, he tenido que acoplarme a un equipo, unos tiempos y una flexibilidad diferentes”.

Generar debate

El padre de Guillermo Rojas, que trabajaba en un despacho laboralista de Córdoba vinculado a Comisiones Obreras, falleció tiempo atrás y no pudo ver naturalmente la película, pero su madre, que ya había leído el guion, fue de mucha utilidad y dio su rotunda aprobación a la versión final. “Así pensábamos nosotros”, le dijo.

“También me encantó un señor que acudió al estreno acompañado de su mujer, sin tener idea de la película. Había sido abogado laboralista en Vigo, y cuando vio algunos pasajes del filme se emocionó mucho”, concluye Rojas. “Para mí ha sido misión cumplida poder terminarla y hacerla como yo quería. A partir de aquí, todo lo que venga será bueno, pero me encantaría que también generara debate en los festivales”.