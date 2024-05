El Gobierno recupera el nuevo subsidio por desempleo y la discapacidad dejará de ser causa de despido

El subsidio por desempleo vuelve al Consejo de Ministros. Tras el acuerdo de Trabajo con los sindicatos, del que se descolgó la patronal, el Ejecutivo ha aprobado este martes el real decreto para la mejora de la protección asistencial de desempleo. El nuevo texto mantiene la cotización de los mayores de 52 años al 125%, como exigía Podemos, que tumbó la tramitación en enero por esta causa, e incorpora algunas mejoras respecto a aquel texto, como la posibilidad de compatibilizar empleo y paro durante 180 días o un nuevo subsidio para las mujeres víctimas de violencia machista, a partir de los 16 años.

Además, el texto aprobado este martes mantiene las mejoras del anterior, como la ampliación del subsidio en 90 euros, hasta los 570, se amplia a los eventuales agrarios, a las trabajadoras transfronterizas y a las personas menores de 45 años sin cargas familiares. También, equipara a las cuantías que reciben las personas que habían estado empleadas a tiempo parcial con aquellas a tiempo completo. Una medida que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha catalogado de “feminista”, puesto que tres de cada cuatro de estos puesto están ocupados por mujeres.

Díaz ha destacado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta reforma “mejora singularmente los derechos de los trabajadores y las trabajadoras” y ha recordado que “el 80% que perciben el subsidio por desempleo en nuestro país no agotan esta prestación”. “No es una 'paguita', son derechos que tienen las personas trabajadoras de nuestro país, que están cotizando para que tengamos este nivel de protección”, ha reivindicado la también ministra de Trabajo.

El decreto incorpora también un punto que ya incluía en el texto que decayó en enero. El Gobierno pactó con el PNV la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales sobre los estatales para garantizarse su apoyo a la reforma, algo que en aquel momento levantó suspicacias entre las organizaciones sindicales. “Solo se va a aplicar si las formulaciones son más favorables para el trabajador o la trabajadora”, ha insistido Díaz, que ha recalcado que esta “coletilla” que “ya iba en el real decreto que decayó” supone mantener el “espíritu de la reforma laboral”.

Además, el Gobierno ha regulado la transición del subsidio asistencial por desempleo al Ingreso Mínimo Vital. Una pasarela que, según el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “reduce cargas administrativas para quien ha agotado el subsidio y necesita pasar a ser beneficiario del IMV”.

El Ejecutivo ha aprobado también este martes la eliminación del despido automático por incapacidad permanente. Esta medida requiere una modificación del Estatuto de los Trabajadores que, hasta la fecha, considera como causa automática para la extinción del contrato laboral la “muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta”. “Es la primera vez que se hace una reforma profunda del despido en España”, ha dicho Díaz, que pretende “corregir la discriminación y evitar que la definición de persona con discapacidad en el mundo del empleo lleve consigo la muerte civil”.

Con la nueva formulación, ha explicado Díaz, será la persona trabajadora a la que se le reconozca la discapacidad, quien elija si quiere o no continuar en su puesto de trabajo o no. En caso de que decida permanecer realizando su actividad, la empresa deberá adaptar su puesto de manera “razonable, necesaria y adecuada” o, en caso de no ser posible, facilitar el cambio a otra vacante disponible y acorde con su perfil profesional.

“Si quiere permanecer, tenemos que adaptar el puesto de trabajo”, ha explicado Díaz, que ha señalado que el nuevo articulado distinguirá “cómo hacerlo, los tamaños de las empresas e, incluso, ayudas públicas para ello”.