Una reflexión muy necesaria

Durante estos días, con la decisión anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hemos vivido una situación tan novedosa en democracia como necesaria. Con ella ha puesto el foco en lo insostenible de una estrategia de la derecha y la ultraderecha que persigue el poder mediante el descrédito de las instituciones y el ataque descarnado a quienes se oponen a sus intereses.

Nuestro presidente ha puesto de nuevo el dedo en la llaga: debemos trabajar –desde la serenidad y la moderación pero con urgencia– por la regeneración de nuestra democracia. Esta debe ser la causa común de todos los demócratas.

Es innegable que esta decisión, para la que se tomó varios días de reflexión, ha supuesto una llamada de atención sobre algo que todos percibíamos pero que aun así nos ha causado sorpresa por varios motivos. En primer lugar, porque en unos tiempos en los que impera la inmediatez, no estamos acostumbrados a que haga acto de presencia la reflexión sosegada que debe guiar la toma de cualquier decisión trascedente para uno mismo y, especialmente, para todo un país. En segundo lugar, ha recordado que detrás de quienes ocupamos responsabilidades públicas existen personas que albergan sentimientos, y entornos y familias que sufren y que deberían permanecer al margen de la refriega política. En último lugar, coloca en el debate público la existencia de líneas que no deben ser cruzadas para el sano desarrollo de una sociedad, algo incompatible con la frivolización y el ensañamiento que nos recuerda a otros tiempos.

En la familia socialista de Dos Hermanas, a la que represento como su secretario general, estamos convencidos de todo ello. Como convencidos estuvimos desde un primer momento de que Pedro Sánchez era la mejor opción para guiar a nuestra organización y a nuestro país, algo que llevamos demostrando desde el principio, con un apoyo inquebrantable en unos tiempos en los que no era fácil.

El progreso será de todas y todos o no será. Esto es lo que ha guiado la actuación de su Gobierno y no tengo dudas de que es lo que ha generado la campaña de acoso constante hacia su persona y su entorno

Hoy, al echar la vista atrás, puedo ver cómo todo ese camino ha merecido la pena para el socialismo español, pero sobre todo, y más importante, para España. Hemos vivido años complicados en los que la impronta de nuestro presidente ha dejado huella. No existe avance, no existe desarrollo, si no es sobre la máxima de que sea un logro compartido por toda la sociedad. El progreso será de todas y todos o no será. Esto es lo que ha guiado la actuación de su Gobierno y no tengo dudas de que es lo que ha generado la campaña de acoso constante hacia su persona y su entorno que es, en realidad, un ataque a una forma de gobernar ante la que algunas élites han sentido amenazados sus privilegios.

Su presentación como candidato a secretario general del PSOE cuando era un militante desconocido, su renuncia ante la negativa a apoyar a un Gobierno de derechas que acabaría por protagonizar multitud de escándalos, su campaña para volver a liderar nuestro partido y que comenzó en Dos Hermanas, todos estos años al frente de un Gobierno progresista que ha firmado los avances en derechos y libertades más destacados de nuestra democracia... En todos estos hitos ha contado siempre con el apoyo sin fisuras del socialismo nazareno, algo que como secretario general de esta agrupación llevo con orgullo y que nos coloca en una posición desde la que legítimamente recordar la complejidad y la relevancia de lo conseguido.

Hoy, sin duda, lo mejor es que este viaje no ha llegado a su final. Este punto y aparte del que hablaba el presidente permitirá seguir avanzando a nuestro país. Eso sí, recordando la necesidad de que la humanidad y la ética inspiren permanentemente el debate público. Porque sólo desde esta óptica constructiva, desde este Pacto de Estado, podremos afrontar un debate que nos interpela a todas y a todos como sociedad y, especialmente, a todas las formaciones políticas más allá de sus diferencias.

Pedro Sánchez nos vuelve a emplazar para acometer una nueva causa y, de nuevo, las mujeres y hombres que conformamos el PSOE de Dos Hermanas estaremos apoyando a nuestro secretario general y presidente

Por otra parte, lo urgente no debe distraernos de lo realmente importante. No sólo es necesario acabar con la máquina del lodo por el daño que le hace a nuestra democracia. Es necesario extirparla de la vida pública para que podamos centrarnos en lo verdaderamente prioritario, que no es otra cosa que resolver los verdaderos problemas de la gente y los importantísimos retos que tenemos que afrontar como país.

Pedro Sánchez nos vuelve a emplazar para acometer una nueva causa y, de nuevo, Dos Hermanas se coloca a su lado. Las mujeres y hombres que conformamos el PSOE de Dos Hermanas estaremos, como siempre, apoyando a nuestro secretario general y presidente.

Somos una comunidad unida, con un proyecto compartido sobre la base de lo que fuimos y con la aspiración de lo que debemos ser, que trabaja desde el convencimiento de pertenecer a algo que nos trasciende, para seguir avanzando como país y como sociedad bajo el inspirador liderazgo de Pedro Sánchez.