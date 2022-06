Juan Eslava Galán, premio en La Rinconada: “La historia de España es inacabable: yo apenas la rozo con mis libros”

Acaba de regresar de la Feria del Libro de Madrid, donde ha atendido como siempre a largas colas de lectores fervorosos, y se dispone a seguir encontrándose con su público en la localidad sevillana de La Rinconada: allí, coincidiendo con el programa Estación de las Letras que se extiende a lo largo de tres meses, va a serle concedido el premio Factoría Creativa de las Letras al conjunto de su producción el sábado 11 de junio a las 19.00 horas.

"Tenemos que tener más que superado si nuestros abuelos eran de derechas o de izquierdas"

Saber más

Según el propio Ayuntamiento rinconero, el reconocimiento es “a su prolífica y exitosa trayectoria, pero también por la labor pedagógica de sus obras”, afirman. Una “distinción a toda una institución nacional dentro de la narrativa, la historia y divulgación, que además ha ejercido como profesor desde su cátedra de Bachillerato”, en palabras de la delegada de Cultura, Raquel Vega.

Para Eslava Galán es un placer regresar siempre a tierras sevillanas, “y a esa capital que seguirá unida a mí para toda la vida, porque es la ciudad donde más años he vivido, treinta y tantos, y donde sigue viviendo mi hermana”, comenta a elDiario.es Andalucía el escritor, afincado en Barcelona pero con una legión de amigos andaluces bien conservada.

Necesidad y virtud

Dado a conocer al gran público tras conquistar el premio Planeta en 1987 con En busca del unicornio, el escritor ha publicado desde entonces más de medio centenar de títulos, entre los que hay divulgación histórica, novela y hasta incursiones en la novela de templarios –tan de moda durante unos años– bajo el sonoro pseudónimo de Nicholas Wilcox.

Como todos, Eslava Galán ha pasado la pandemia con el mejor talante y la resignación posibles, aunque también dispuesto a verificar el dicho de “hacer de la necesidad virtud”, afirma. “He aprovechado el encierro para escribir un libro que ya tenía descartado por complejo, la Enciclopedia nazi contada para escépticos [publicada en noviembre del pasado año]. Creía que no sería capaz, pero vi que tenía tiempo por delante y me atreví a hacerla”.

Por otro lado, este año ha publicado junto a su amigo Antonio Piñero su Viaje a Tierra Santa, “la crónica de un viaje interesantísimo a los lugares de Jesús y San Pablo”, explica. “Antonio y yo somos dos carcamales, pero en el libro vamos observando la belleza, la gastronomía… No es una peregrinación al uso, sino un relato de verdaderos viajeros”.

Lo cierto es que estos libros ven la luz en un momento de reencuentro con los lectores y con la tan ansiada normalidad después de dos años muy difíciles para el sector editorial. “Se ha notado muchísimo la recuperación, he podido comprobarlo estos días en la Feria de Madrid. La gente no solo está deseosa de hacer viajes, sino también de leer. En todos los años que llevo acudiendo al Retiro, no he conocido una feria que haya ido mejor en asistencia, por el número de visitantes y por lo fervorosos que han sido”.

Para escépticos

Por su parte, asegura que como escritor “necesito encontrarme con el lector, oír sus opiniones”, y desde luego niega que a veces puedan ser un poco abrumadores. “No, no, yo estoy encantado siempre de que sean numerosos, me debo a ellos. Nunca es molestia que vengan a verte”.

En La Rinconada ese reencuentro se producirá, además, con el premio Factoría Creativa de las Letras como pretexto. “Estoy agradecidísimo”, confiesa. “Este es un trabajo muy solitario, y saber que alguien aprecia lo que haces es muy gratificante. Aún no sé qué voy a decir, supongo que improvisaré, pero desde luego mis palabras serán de agradecimiento, sobre todo”. Asimismo, el hecho de que el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince haya sido también galardonado con este reconocimiento es un aliciente más para Eslava. “Lo conozco y es un gran compañero de premio. Será un honor compartirlo con él”, agrega.

Siempre con uno o varios proyectos entre manos, el escritor adelanta que en este momento trabaja sobre una historia de la reconquista española. “Para escépticos, por supuesto”, dice en alusión a su popular saga de ensayos históricos, todos titulados con esa dedicatoria. Y aunque parece haber peinado del derecho y del revés el devenir histórico de España, no tiene el menor temor de quedarse sin materia prima: “Nuestra historia es inacabable, infinita: yo apenas la rozo con mis libros”.

Entre sus libros, los que sin duda suscitan mayor controversia son los relacionados con la Guerra Civil y con Franco. “Lamentablemente, son temas que todavía generan polémica, una polémica que tendría que haber acabado hace mucho, pero que sigue vigente. En mi opinión, hay que pasar página. Yo al menos lo he hecho, después de hablar de Franco en dos novelas y un ensayo, y de la Guerra Civil en otros libros”.