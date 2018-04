Podemos se alía con Participa para tener cartel electoral propio en Sevilla

Podemos no existe como fuerza política autónoma en el Ayuntamiento de Sevilla. No existe como tal en ningún Consistorio de Andalucía, porque la formación morada no concurrió con su nombre a las elecciones municipales de 2015, aunque reconoció su "hermanamiento" con muchas y muy diversas formaciones nuevas que nacieron al calor del partido de Pablo Iglesias.

La dirección regional, que lidera Teresa Rodríguez, se ha propuesto unificar el mayor número posible de esas marcas instrumentales bajo el paraguas de Podemos Andalucía de cara a los comicios de 2019, para así adquirir una implantación territorial de la que ahora carece, consciente de la fuerza de los ayuntamientos en la región. Rodríguez se ha reunido este lunes en el Consistorio hispalense con el grupo municipal de Participa Sevilla con el objetivo de allanar la fusión entre ambas formaciones e integrar la capital de Andalucía en la estructura orgánica de Podemos.

La formación morada se ha marcado como prioridad estar presente en las ocho capitales andaluzas con un cartel electoral propio. Para lograrlo, la secretaria de municipalismo, Rocío Van Der Heide, lleva semanas negociando los términos de la alianza de Podemos con los partidos instrumentales de las ciudades y municipios más importantes: el programa, los candidatos, el nombre que llevará el cartel electoral... (aunque a la postre el acuerdo entre ambos se someterá a la consulta de las bases). En esta estrategia de implantación territorial, Sevilla juega un papel fundamental por su "peso simbólico", y porque Podemos aspira a integrarla en su lista de "ciudades por el cambio", aquellas donde gobiernan sus políticas, entre las que contabilizan Barcelona, Zaragoza o Cádiz.

Teresa Rodríguez ha acudido personalmente este lunes al Consistorio hispalense para reunirse con el grupo municipal de Participa Sevilla, y posteriormente ha comparecido con sus tres concejales, escenificando que la alianza entre ambas formaciones se da por hecho. La portavoz, Susana Serrano, ha destacado que tienen "muchos puntos en común" y "una misma visión del programa electoral", y se ha mostrado confiada en culminar "con éxito" el proceso de confluencia. Cuando le han preguntado si aceptaría concurrir a las municipales de 2019 con el nombre de Podemos –en lugar de Participa Sevilla-, Serrano ha dicho: "Nosotros no nos agarramos a las marcas". A ambas dirigentes les interesa el acuerdo, puesto que una ruptura de la negociación podría implicar que Podemos concurriera por su cuenta a las urnas (en incluso aliada con IU), y Participa tendría que poner a prueba su peso específico como partido sin el patrocinio indirecto de la formación morada, del que se benefició en 2015.

Convergencia y confluencia

Una de las incógnitas de las alianzas que Podemos está trazando en los municipios es cómo se van a decidir los nombres de los candidatos y qué marca irá en el cartel electoral. La dirección central de Pablo Iglesias sometió este asunto a una consulta de las bases y el 92% de los inscritos de Andalucía defendieron ir a las urnas en confluencia con otras fuerzas de izquierdas y preservar el nombre de Podemos, salvo en aquellas ciudades donde ya existiera una "marca consolidada". Existía la duda de si Participa Sevilla era una de esas marcas consolidadas –aunque la formación naciera al amparo de Podemos y siga ligada a éste-, pero su portavoz este lunes no ha mostrado públicamente especial preocupación en defender el nombre. Preguntada sobre esto mismo, Rodríguez ha respondido que "lo que está consolidado es el trabajo de Participa Sevilla" en la ciudad, "sus raíces en todos los distritos" y su relación con "movimientos asociativos y activistas".

La gaditana ha reconocido el "potencial enorme" que tiene Participa para Podemos, y Serrano se ha sentido cómoda porque la alianza se está gestando "de igual a igual". La formación morada distingue entre "convergencia" y "confluencia", dos conceptos con un significado similar. El primero lo aplican para hablar de la alianza de Podemos con las marcas instrumentales en los municipios, un proceso que es anterior y prioritario al trabajo de confluencia con IU y otras fuerzas de izquierdas.

El proyecto de Teresa Rodríguez pasa por crear una "herramienta jurídica" (es decir, un partido político nuevo) que aglutine a todas las marcas blancas de Podemos en las municipales de 2019, un debate no exento de fricciones con la dirección central del partido, y con sus socios de IU. El nombre que llevará ese partido, así como los candidatos y su orden en las listas electorales, se negocian primero con las marcas instrumentales en cada ayuntamiento, pero luego también deben abordarse con IU en el marco de la futura confluencia.

Actualmente Sevilla está gobernada por un alcalde socialista, Juan Espadas, que logró la investidura gracias, en parte, a los votos de la marca instrumental de Podemos, pero que ahora se apoya en PP y Ciudadanos, que acaban de respaldar sus últimos presupuestos municipales. El grupo de Participa cuenta con tres concejales y el de IU tiene dos. Ambos partidos empezaron respaldando a Espadas, para expulsar al PP del Gobierno municipal, pero en los últimos meses se han desmarcado del pacto presupuestario, acusando al alcalde de virar hacia la derecha.